الغش في الامتحانات .. خبير تربوي يكشف عن 9 مميزات لـ النظام التراكمي بـ الثانوية العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".







ومن جانبه قال الدكتور تامر شوقي أستاذ التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هذا النظام ينهي مخاوف الثانوية العامة ويعطي فرص كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي موضحا أن هذا النظام لديها الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور.





وأضاف شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد، إن النظام الجديد يخفف الضغط النفسي على الطلاب والأسرة ويعطي الطالب الحق دخول الامتحان اكثر من مره مما يعطيه الثقة بنفسه و يعطي لـ الطلاب فرصة ووقت أكبر للدراسة وتخفيف الضغط عليه بخلاف النظام القديم الذي كان يعتمد على سنة واحدة وبالتالي يكون هناك ضغط كبير على الطالب .









وأوضح: إن الطالب سيكون له الفرصة والوقت الكافي للدراسة بشكل أفضل والتركيز بصورة أكبر بداية من السنة الأولى منوها ان النظام الجديد ينص علي ان يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي" مشيرا الي ان كل هذا يحد من الغش في الامتحانات ويقليل العبء علي مواقع وزارة التربية والتعليم ممكن يجعل الامتحانات الالكترونية تسير بشكل طبيعي دون مشاكل الكترونية .





وأكد: نظام الدراسة التي تطبقها الوزارة لا تحتاج إلى دروس خصوصية ، فهذا النظام ضد الدروس الخصوصية لأنه يعتمد على المقررات والبرامج الدراسية الالكترونية والتي لا تحتاج إلى مدرسين ، بل يعتمد عليها الطالب من خلال أجهزة التابلت .







