لأول مرة .. جوجل تتيح Apple Music لهذه الأجهزة

أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها ستقوم بإتاحة خدمة البث الموسيقى الشهيرة من شركة آبل Apple Music إلى مكبرات الصوت والشاشات الذكية الخاصة بها التى تدعم Google Assistant ، وستبدأ فى تطبيق الخدمة فى دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان.





وبحسب موقع Tech Crunch فإن مكبرات الصوت الذكية والتى تشتمل على Nest Audio و Nest Hub Max و Nest Mini ستتمكن من تشغيل أغاني وألبومات وقوائم تشغيل Apple Music عن طريق الأوامر الصوتية فى مساعد جوجل الصوتى Google Assistant .









ويجعل التحديث مكبرات الصوت الذكية الخاصة بشركة جوجل أكثر تنافسية مع كل من HomePod مكبرالصوت الذكى من آبل وأحدث من HomePod Mini ، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الذكية التي تدعم Alexa من شركة مايكروسوفت مثل Echo ، والتي تدعم Apple Music منذ أواخر عام 2018.





وسيحتاج مالكو أجهزة المكبرات الصوتية والتليفزيونات الذكية إلى ربط حساب Apple Music الخاص بهم في تطبيق Google Home ثم تعيينه اختياريًا كخدمة الموسيقى الافتراضية الخاصة بهم، ثم بعد القيام بذلك ، سيتمكنون من استخدام الأوامر الصوتية مثل "Hey Google ، أو مرحبا جوجل من تشغيل قائمة تشغيل New Music اليومية من للبث من Apple Music ، أو تشغيل قائمة تشغيل Rap Life، أو طلب أي أغنية أو فنان أو قائمة تشغيل أخرى عروض الخدمة.





وسيتمكن المستخدمون من الطلب من Google Assistant ببث الموسيقى بناء على النوع أو الحالة المزاجية أو النشاط ، أو يمكنهم مطالبة Apple Music بالبث من مكتبة الأغاني الخاصة بهم .



