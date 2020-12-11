فوائد "فرشاة الأسنان".. للمهام الدقيقة داخل سيارتك

من الطبيعي أن تهمك سلامة أسنانك لكي تحصل على إبتسامة رائعة، و أيضا أن تتألق سيارتك داخليًا بمظهر نظيف ومميز لتنفرد بمتعة خاصة أثناء القيادة، والبطل في هذا الموضوع "فرشاة الأسنان" صاحبة الفضل في الوصول إلى أدق التفاصيل.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في السطور القادمة أهم النصائح الخاصة بنظافة سيارتك الداخلية بإستخدام فرشاة الأسنان.





1- أزرار الزجاج الكهربائي

تتراكم الاتربة الدقيقة داخل وحدات التحكم الخاصة بالزجاج الكهربائي، وتعد هذه المنطقة من أصعب أماكن التنظيف الواقعة داخل السيارة ، ولكن الحل هو استخدام فرشاة الأسنان والتي يمكنها الوصول إلى هذه النقطة بسهولة فائقة، لتزيح تلك الأتربة وبعد ذلك نقوم بمسحها بقطعة من القماش المبللة.





2- فتحات التكييف

لكي تستمتع بهواء نظيف خالى من الأتربة والفيروسات، فعليك تنظيف هذه الفتحات عن طريق نفس الأداة، ومن الضروري الاهتمام بهذه النقطة جيدًا، خاصة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID 19.





3- قضبان بطارية السيارة

قبل أن نبدأ في تنظيف هذه القضبان، علينا اولا فصل ازرع الطاقة، ثم نقوم بإزالة الأتربة وعوامل الصدأ والأملاح المتراكمة، حتى نحصل على مستوى مميز لأداء بطارية سيارتك.





4- الزوايا الضيقة

تسهل فرشاة الأسنان من الوصول إلى كافة الزوايا الضيقة، مثل نهاية قوائم السقف، والمقابض المختلفة للسيارة.





5- أزرار الكاسيت و مقود الحركة