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تكنولوجيا

سامسونج تعلن رسميا عن تليفزيونها الذكى Samsung MicroLED.. صور

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
سامسونج تعلن رسميا
سامسونج تعلن رسميا عن تليفزيونها الذكى Samsung MicroLED
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ندى على
أعلنت شركة سامسونج رسميا عن تليفزيونها الذكى Samsung MicroLED ، وهو أول تليفزيون ذكى تطلقه الشركة تقنية MicroLED  حي يأتى بقياس شاشة 110 بوصة، مع جودة 4K ، حيث سيتم إطلاق التليفزيون للبيع فى الأسواق العالمية مع بداية العام الجديد 2021. 

وبحسب موقع The Verge فإن تقنية MicroLED فى التليفزيون الجديد تعمل على التخلص من الإضاءة الخلفية وفلاتر الألوان المستخدمة في الشاشات التقليدية، كما أنها ذاتية الإضاءة حيث تنتج الضوء والألوان من الخاصة بها بشكل نقى للغاية. 


Samsung's 110 inch MicroLED TV is hier: kijk niet naar het prijskaartje - Tech

وتتميز تقنية  MicroLED بأنها تقنية ذاتية الإضاءة ، حيث يمكن الحصول على اللون الأسود المثالي والتباين يحدد الألوان، حيث تتفوق التقنية على تقنية  OLED بتقديم درجة نقاء ووضوح عالية خاصة اللون الأسود ووضوحه، وتحافظ  تقنية MicroLED تحافظ على مزايا شاشات OLED، كما تستخدم تقنية Quantum dot لمنح الشاشة سلسلة ألوان وسطوع عالية. 

ويتميز تليفزيون سامسونج Samsung MicroLED بعمر افتراضى يصل ل 10 سنوات، بالإضافة إلى معدل تحديث 120 هرتز ، الذى يقدم أداء قويا لمشاهدة الأفلام ولعب الألعاب الثقيلة ذات الجودة العالية. 

Samsung 110 inç MicroLED 4K TV modelini tanıttı - Teknoblog
ومؤخرا، أطلقت شركة إل جى LG تليفزيونها الذكى LG Signature OLED R ، القابل للدوران من طراز  RX ، والذى صدر فى كوريا الجنوبية بسعر باهظ للغاية، حيث يبلغ سعره 87 ألف دولار أمريكي أى ما يعادل مليون و 365 ألف جنيه مصرى، حيث يصعد التليفزيون عند التشغيل ثم يختفى مرة أخرى فى حافظة عند إغلاقه، لتوفير مساحة فى المكان كأنه غير موجود. 

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