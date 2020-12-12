ديزنى بلس تقترب من نتفليكس وتحقق رقما قياسيا بـ 87 مليون مشترك

حققت خدمة البث التليفزيونى قناة ديزنى بلس Disney Plus رقما قياسيا، وذلك بعد تحقيقها حوالى 87 مليون مشترك حول العالم، بعد حوالى عام فقط من إطلاقها، الأمر الذى يجعلها تنافس أكبر المنصات التليفزيونية مثل نتفليكس.





وبحسب موقع CNET فإن شركة ديزنى قد أعلنت وصول قناة ديزنى بلس إلى 86.8 مليون مشترك بعد عام من إطلاقها، وذلك بعد أن وصلت إلى أكثر من 73.7 مليون مشترك فى بداية شهر أكتوبر الماضى.









واستطاعت ديزنى بلس الوصول لهذا الرقم العملاق من المشتركين فى عام واحد، مما يجعلها تنافس منصة نتفليكس التى استطاعت أن تصل لحوالى 200 مليون مشترك فى 13 عاما.





ومن المتوقع أن تصل قناة ديزنى بلس إلى 100 مليون مشترك بحلول العام المقبل 2021 ، حيث استطاعت المنصة الصعود من 60.5 مليون مشترك فى شهر أغسطس الماضى، إلى 73.7 مليون فى بداية شهر أكتوبر الماضى، وصولا إلى حوالى 87 مليون مشترك حاليا.





وفى وقت سابق، قالت شركة ديزنى إنها حققت إيرادات على المستوى الدولى وصلت إلى نسبة 41% ب 4.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالى والمنتهى فى شهر سبتمبر، حيث انخفضت خسارة الشركة بسبب قناة ديزنى بلس وعدد من الخدمات الأخرى من 751 مليون دولار إلى 580 مليون دولار.



