قصة السيارة عزة.. غنى لها حمادة هلال في العيال هربت.. صور

"زي ما عزة غالية عندك غالية عندنا"، سيارة أخذت شهرة لم تحدث من قبل في عالم سيارات الأفلام السينمائية، حيث تم عمل مونولوج أغنية خصيصًا لها أحدث ضجة كبيرة ليعلق في أذهان الجماهير ويتغنى به الصغير والكبير، إنها السيارة "عزة" من فيلم "العيال هربت".









أخذ فيلم "العيال هربت" شهرة واسعة في الشارع المصري حين تم عرضه لتناوله قضية تسبب أزمة كبيرة في المجتمع وتتكرر بشكل شبه يومي في البيوت المصرية، وهي محاولة الشباب السفر للخارج في اعتقاد منهم أنه يحقق عائدًا كبيرا من كسب الأموال وتحقيق الأحلام، ليقعوا فريسة لمن يستغل تلك الرغبات ويقوم بتزوير أوراقهم وجوازات سفرهم ليبدأوا هنا الدخول في مشكلات لم تخطر ببالهم ومحاولتهم لكسب نقود تأشيرات سفرهم للخارج عن طريق إحياء فرح كبير، ولكن اشترط إقامته بطلبات صعبة المنال وهي أن تزف العروسة بالسيارة "عزة".











وبدأت مهمة إقناع مالك السيارة بإعطائها لهم وهو الفنان صلاح عبد الله، والذي لقب في الفيلم بـ "أبو عزة" نظرًا لعشقه للسيارة "عزة" وكأنها ابنته المدللة، وبالفعل تم إقناع "أبو عزة" بتركها لعفاريت السيوف لإحياء الفرح، ولكن بشرط أن تزف عزة في البداية وكأنها العروس ليتغنى بها حمادة هلال بمشاركة أبطال الفيلم بكلمات "عزة هنحافظ عليها دي زي بنتنا، أصل عزة أصيلة وبنت ناس وحنينة، زي ما عزة غالية عندك غالية عندنا".









وحقيقة الأمر أن "أبو عزة" كان لديه الحق في حبه الشديد للسيارة واعتزازه بها، إذ إن عزة تعتبر من السيارات العتيقة نادرة الوجود، حيث كانت من إنتاج شركة "فورد" الأمريكية والتي تمت صناعتها في حقبة زمنية أخرى من عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وكانت تلقب بالطراز فورد "T"، وصدرت فورد من هذا الطراز 5 ملايين نسخة حول العالم بـ 40 شكلًا مختلفًا للهيكل الخارجي لها.









واستعان معظم صناع السينما بالسيارة فورد من الطراز "T" في كثير من الأعمال نظرًا لتصميمها الكلاسيكي النادر، من بين هذه الأعمال الفيلم الكوميدي "ميدو مشاكل" بطولة الفنان أحمد حلمي، وأيضًا كليب الأغنية الشبابية التي أخذت شهرة واسعة في جيل التسعينيات "عيني" لحميد الشاعري وهشام عباس.







