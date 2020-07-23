سيارات المشاهير في خطر.. 3 فنانات تعرضن للسرقة بينهن منة فضالي

امتدت سرقة السيارات لتطول المشاهير رغم تسليط الأضواء عليهم باستمرار. إلا أن هناك بعض اللصوص كانوا أكثر جرأة وأقدموا على سرقتهم.





وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الفنانات اللاتي سرقت سياراتهن بالقوة.









أميرة فتحي

تعرضت أميرة فتحي لسرقة سيارتها من تحت منزلها، بعدما أخبرها حارس العقار أن سيارتها غير موجودة، ونزلت للتأكد بنفسها واكتشفت أن سيارتها سرقت بالفعل وكانت تحتوي على أوراق مهمة تخص زوجها وتوجها إلى قسم الشرطة للإبلاغ واكتشفت أن المنطقة التي تقطن فيها تم سرقة 13 سيارة، وحاول بعد ذلك السارق ابتزازها لكنها لم تهتم خوفًا من التعرض للنصب مرة أخرى.









منة فضالي

تعرضت لواقعة سرقة شهيرة أثناء خروجها من مول العرب، وفوجئت بثلاثة أشخاص يشهرون في وجهها الأسلحة البيضاء، ويركبون بجوارها في السيارة، واصطحبوها إلى مكان مهجور بطريق محور أكتوبر، واستولوا على سيارتها، وتليفوناتها المحمولة ومبلغ مالي لم تحدد قيمته، ثم ألقوا بها في الصحراء.









إيناس النجار