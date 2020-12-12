جامعة القاهرة في 2020.. تصدرت مراكز عالمية وحققت إنجازات في مجالات متعددة رغم كورونا

الكثير من الإنجازات حققتها جامعة القاهرة هذا العام، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رغم التحديات التي واجهتها، خاصة في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم وتغيير الأساليب التعليمية ونظام الحضور بسبب فيروس كورونا، إلا أن هذه التحديات لم تمنع الجامعة من تحقيق الكثير من الإنجازات هذا العام .









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ويلقي "صدى البلد" في هذا التقرير الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها جامعة القاهرة في العديد من المجالات المختلفة هذا العام وتتمثل في الآتي :-









- تقدم جامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة والحاسبات بواقع 55 مركزًا لتحتل المرتبة 56 بين 172 دولة .





- تقدم جامعة القاهرة في التصنيف الأمريكي "يو إس نيوز " لأفضل جامعات العالم لعام 2020 ، محتلة المركز 427 من بين جامعات العالم بتقدم 7 مراكز عن العام الماضي و 88 مركزًا عن عام 2015 ، ومتصدرة بذلك الجامعات والمؤسسات المصرية .









- إدراج مجلة جامعة القاهرة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية والذي يعد إنجاز للمجلة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي رغم حداثتها .









- تصدر الجامعة في تصنيف QS للتخصصات لعام 2020 قطاع الهندسة والتكنولوجيا ، وتقدمت في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات، لتحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بالظهور في المركز 101 من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم .









- إنجاز 425 عمارة في 3 سنوات وبدء التسليم من نهاية ديسمبر 2020 .









- حافظت جامعة القاهرة، على تصدرها الجامعات والمؤسسات المصرية في التصنيفات الدولية، وذلك بالدخول فى 7 تخصصات علمية عالمية في تصنيف "التايمز للتخصصات" الإنجليزي، من أصل 11 تخصصا شملها التصنيف، حيث تفوقت على جامعات عالمية مرموقة، في تخصصات الطب والصحة، وعلوم الكمبيوتر، والأعمال والاقتصاد، والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، والعلوم الاجتماعية.









- فوز 32 عالمًا وباحثًا من علماء وباحثين الجامعة في المجالات العلمية المختلفة ، بجوائز بلغت قيمتها 3 مليون و540 ألف جنيه.









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- إدراج 55 عالم من علماء الجامعة فى قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم لتستحوذ وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة وتحتل المرتبة الأولى مصريًا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات .









- حصول مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة على حق تقديم شهادات IBDL بعد اعتماده دوليًا من جامعة ميزوري الأمريكية‎ .









- تجديد وإعادة تأهيل مستشفى الاستقبال والطواريء بقصر العيني، و زيادة المساحة الكلية للمستشفى من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، والعمل على تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطواريء لتصبح وفق كود مستشفيات الطواريء الدولية .









- شراء أحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمعايير العالمية والتي بلغت حوالي 300 مليون جنيه .









- افتتاح وحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة، بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها .









- تجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش المنيرة بإجمالي 22 سريرًا وإضافة 7 أسرة بزيادة 50% مما يوفر أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر .









- تطوير وحدة الجراحات التخصصية بمستشفى أبو الريش الياباني بإجمالي 36 سريرًا بتكلفة 17.5 مليون جنيه، وتطوير وحدة الرعاية المركزة الجراحية بسعة 4 أسرة بتكلفة 3 مليون جنيه.









- انطلاق قافلتين شاملتين من الجامعة إلى محافظة الجيزة ، للكشف على المرضى مجانا وإجراء العمليات الجراحية وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة ، وتوفير المستلزمات الطبية و صرف الدواء بالمجان ، بالإضافة إلى توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة بالقريتين ، وعقد العديد من الندوات التوعوية.









- توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتبادل ونقل الخبرات في مجال الخدمات البحثية، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية المشتركة وإدخالها حيز التنفيذ ، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة.









- توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة واستجابة لرؤية مصر 2030 وتحقيق الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، والعمل على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والإقتصادية للطلاب والخريجين .









- تنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية بنظام الـ"أون لاين" في كافة المجالات والتخصصات .









- انطلاق قافلة طبية شاملة إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر لتوفير الرعاية الشاملة لأهلها و دعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة بمختلف المجالات .









- إطلاق مسابقة "التميز في التعليم عن بُعد" لتشجيع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة وتطوير المحتوى التعليمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والإمكانيات التي تتيحها المنصة في التفاعل مع الطلاب ، للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتطبيق آليات التحول الرقمي في تطوير العملية التعليمية والبحثية وتبلغ جوائزها مليون و 130 ألف جنيه .









- إعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض المتوفين نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، من المصروفات الدراسية نظامي وانتساب والبرامج الخاصة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، بالإضافة إلى اعفاؤهم من مصروفات المدن الجامعية.









- استقبال مدير المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الفرنكوفونية في المجالات التعليمية والثقافية .





- استقبال الدكتور سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبُل التعاون المستقبلي بين جامعة القاهرة وجامعات دولة بيلاروسيا في المجالات الأكاديمية والبحثية.





- استقبال سفير دولة بيرو بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين .





- أصدرت جامعة القاهرة مطوية توعوية بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد ، تتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الأساسية التي يجب اتباعها للتعايش مع الوباء بشكل آمن وصحي داخل المجتمع الجامعي وخارجه.





- قيام الجامعة بتطبيق مباديء وثيقة التنوير التي أطلقتها برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت ، وترجمتها إلى 17 لغة أجنبية ، إضافة إلى اللغتين الصينية واليابانية .





- تطوير معهد الأورام وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية .





- افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بقصر العيني لمكافحة العنف والتحرش ضد المرأة .