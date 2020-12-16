آثار التل الكبیر.. مكان أثري له قيمة تاريخية في الدقهلية

تعتبر محافظة الدقهلية من أهم المحافظات الأثرية والتاريخية والتى بها مناطق سياحية وأثرية هامة ومن خلالها تدر مكاسب عديدة مع استقبال السيّاح سواء بمدنها أو مراكزها أو قراها، إلا أن قدوم السياح لزيارتها اصبح نادرًا ربما لعدم التهيئة لذلك من قبل المسئولين منذ فترة.

ومن هذه الأماكن التاريخية تل آثار التل الكبیر والذى يقع على بعد ٤ كم شمال الكردي بعزبة الخضیري هي إحدى القرى التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

حيث قال الدكتور محمود المحمدى الخبير السياحى ان مركز منية النصر على يشمل خمسة تلال أثرية هم تل البلاصون، التل الكبیر، تل الزرنكي وتل اللوقه، وتل العمدة، و تل حسین عبد الرازق .



واستطرد قائلاً "بقى اثنان من تلك التلال الأثرية السابقة والتى ذكرت ؛ وهما تل البلاصون والتل الكبير أما التلال الثلاثة الباقیة فلا یوجد أثر لهم حالیا حیث یعتبروا أراضي آثریة متعدى علیها قدیما منذ أكثر من مئة عام ویحصل منها مقابل انتفاع من الضرائب العقاریة بمنیة النصر لصالح المجلس الأعلى للآثار حیث إنها محصورة خفیة لكونها مشغولة بالزراعة.



وأضاف "المحمدى " يعد التل الكبير من اهم واكبر التلال الأثرية بمركز منية النصر وأطلق عليه أیضًا إسم تل سرور نسبة لأحد سكان المنطقة والذى عاش بها سنوات عديدة ".

واضاف الخبير السياحى ايضا"ان هذا التل يرتفع حوالي 2-3 أمتار مربعة ویعد هذا التل أحد الآثار المسجلة التي تقع بمركز منیة النصر بمحافظة الدقهلیة وتبلغ مساحة هذا التل حوالي ١٧ فدانا و ١٢ قیراطا وربما یرجع تاریخ هذا التل للعصر المتأخر والعصر الیوناني الروماني.



وتابع قائلا: "تنتشر في أجزاء عدیدة منه الطوب الأحمر والكسرات الفخاریة والتل یحیط به أیضا طریق ممهد للسیارات التي في كثیر من الأحیان تسیر في وسط التل نفسه، وتتسم تربة التل بأنها سبخیة كان قد زار التل العالم الاثرى فوكارت ووصفه بأنه یتسم بالطول وقلة الإرتفاع وتنتشر على سطحه كتل الطوب الأحمر الذي یرجع تاریخه للعصر الروماني والذى يتسم بملامحه التاريخية الخالدة.



