قد تكون البقع البيضاء على الجلد ناتجة عن العديد من الحالات المختلفة. عادة لا تكون مدعاة للقلق ويمكن علاجها في المنزل، وفي بعض الحالات يمكن ان تحتاج إلى استخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء في الجسم ولكن بحسب سبب ظهور البقع البيضاء، وهو ما سنقوم بذكرها في السطور التالية:
1- البقع البيضاء الناتجة عن السعفة المبرقشة :
وتختفي الأعراض عادةً في الطقس البارد ، لكنها قد تعاود الظهور عند ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، قد يساعد استخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء الناتجة عن الاضطراب في مراحله الأولى في كسر هذه الحلقة.
وتختفي الأعراض عادةً في الطقس البارد ، لكنها قد تعاود الظهور عند ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، قد يساعد استخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء الناتجة عن الاضطراب في مراحله الأولى في كسر هذه الحلقة.
إذا كانت أعراض خفيفة ، يمكنك محاولة علاجها في المنزل بمنتجات مضادة للفطريات بدون وصفة طبية (OTC)، وتساعد مضادات الفطريات في تقليل البقع البيضاء، والقضاء عليها او تقليلها. تشمل الأدوية الموضعية ومرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد ما يلي:
ميكونازول
كبريتيد السيلينيوم
الكيتوكونازول
كلوتريمازول
واعتمادًا على مدى شدة الأعراض ، قد تمر أسابيع أو شهور قبل أن تتلاشى البقع البيضاء على الجلد، في كثير من الأحيان ، يستعيد الجلد مظهره السابق.
2- الإكزيما :
يركز علاج الإكزيما على إدارة الأعراض، قد تتمكن من تقليل الأعراض من خلال السلوكيات الاستباقية التي تحافظ على بشرتك صحية ومرطبة، واستخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الذي يتسبب بها ، ويمكن التغلب عليها أيضا من خلال بعض النصائح، وتشمل:
استخدم منظفات معتدلة بدلًا من الصابون.
علاج الطفح الجلدي بالكريمات الطبية.
حافظ على بشرتك رطبة.
تجنب الاستحمام أو المكوث في الحمامات الطويلة والساخنة.
ارتدِ القفازات عند استخدام مذيبات التنظيف.
استخدم المذيبات الطبيعية بدلًا من الكيماويات.
تجنب مسببات الحساسية في البيئة.
تجنب تلوث الهواء ، بما في ذلك دخان السجائر.
قد يساعد استخدام الكريمات المضادة للحكة أو دواء الحساسية الفموي ، مثل مضادات الهيستامين ، في تقليل الحكة.
3- البهاق :
يوجد مرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الناتجة عن الإصابة بالبهاق هو أحد الحلول المؤقتة لوقف انتشار البقع، مع محاولة إعادة لون الجلد المصاب. ويمكن أن يتطلب الأمر التجربة والخطأ في العديد من العلاجات، وتشمل :
المنشطات
أدوية المناعة
العلاج بالضوء فوق البنفسجي
ويجد بعض الأشخاص المصابين بالبهاق أن استخدام مستحضرات التجميل المغطّاة هو الخيار الأكثر فعالية لتقليل ظهور البقع البيضاء، في الحالات الشديدة ، قد تكون العلاجات الجراحية أيضًا خيارًا.
4- بقع الشمس:
يعد وضع كريم ومرهم، ضروري لعلاج البقع البيضاء على الجلد، كنوع من الوقاية من أشعة الشمس وتجنب التعرض المفرط للشمس خطوة أولى جيدة نحو تقليل المزيد من تلف الجلد.
يعد وضع كريم ومرهم، ضروري لعلاج البقع البيضاء على الجلد، كنوع من الوقاية من أشعة الشمس وتجنب التعرض المفرط للشمس خطوة أولى جيدة نحو تقليل المزيد من تلف الجلد.
وتوجد خيارات قليلة فقط لعلاج بقع الشمس بعد ظهورها، إذا كنت ترغب في تقليل ظهور هذه البقع البيضاء ، تحدث إلى طبيبك حول مثبطات الكالسينيورين أو علاجات الليزر.
5- النخالية البيضاء :
عادة ما تزول النخالية من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن تكرر، وتشمل العلاجات المستخدمة ومرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الكريمات المرطبة أو الستيرويدات الموضعية أو الكريمات غير الستيرويدية.
عادة ما تزول النخالية من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن تكرر، وتشمل العلاجات المستخدمة ومرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الكريمات المرطبة أو الستيرويدات الموضعية أو الكريمات غير الستيرويدية.
6- الحزاز المتصلب :
وتحاول علاجات ومرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد الناتجة عن الإصابة بالحزاز المتصلب ان تساهم في تقليل الحكة و التندب والقضاء على المزيد من ترقق الجلد، قد يحسن مظهر الجلد أيضًا، وقد يوصي طبيبك بدهانات أو كريمات الكورتيكوستيرويد الموضعية.
** مرجع الخبر من موقع healthline