على الجلد ناتجة عن العديد من الحالات المختلفة. عادة لا تكون مدعاة للقلق ويمكن علاجها في المنزل، وفي بعض الحالات يمكن ان تحتاج إلى استخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء في الجسم ولكن بحسب سبب ظهور البقع البيضاء، وهو ما سنقوم بذكرها في السطور التالية:

1- البقع البيضاء الناتجة عن السعفة المبرقشة :



وتختفي الأعراض عادةً في الطقس البارد ، لكنها قد تعاود الظهور عند ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، قد يساعد استخدام مرهم لعلاج البقع البيضاء الناتجة عن الاضطراب في مراحله الأولى في كسر هذه الحلقة.





إذا كانت أعراض خفيفة ، يمكنك محاولة علاجها في المنزل بمنتجات مضادة للفطريات بدون وصفة طبية (OTC)، وتساعد مضادات الفطريات في تقليل البقع البيضاء، والقضاء عليها او تقليلها. تشمل الأدوية الموضعية و مرهم لعلاج البقع البيضاء على الجلد ما يلي:





ميكونازول

كبريتيد السيلينيوم

الكيتوكونازول

كلوتريمازول





واعتمادًا على مدى شدة الأعراض ، قد تمر أسابيع أو شهور قبل أن تتلاشى البقع البيضاء على الجلد، في كثير من الأحيان ، يستعيد الجلد مظهره السابق.





2- الإكزيما :