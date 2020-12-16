أستاذ مناهج: الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي نجح في مهمته..فيديو

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم حريصة على تقديم تجريب للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على الامتحانات لكي تكون مؤشر على إمكانية التعميم، مؤكدًا أن الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي نجح في مهمته لتقييم النظام الجديد.









وأضاف الدكتور حسن شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن امتحانات المرحلة الثانوية هذا العام بصفوفها الثلاثة ستكون اليكترونية، والتنسيق أيضًا إلكتروني، مشيرًا إلى أن تجربة الاختبار التجريبي نجحت تمامًا وتم تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة.





وتابع أن الامتحانات ستكون داخل المدارس إلكترونيًا وبمجرد أن ينتهى الطالب من الامتحان سيحصل على درجته فورًا، وسيتم إعادة الامتحان وتحسينه خلال شهر من إجراء الامتحان.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عم موعد والخطوات التي يجب اتباعها لخوض الاختبار التجريبي منصة الامتحان للصف الأول الثانوي 2020.





وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب ضرورة إدخال كود الجلسة أو كود الامتحان مع بدء الامتحان وليس قبله.





وأضافت الوزارة أن كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بالطالب، تم إرسالهم على البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بـ Office 365، وذلك تمهيدًا لبدء الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي ستبدأ الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.