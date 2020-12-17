دراسة حديثة.. 5 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

نشر موقع "timesofindia"، دراسة حديثة كشفت عن تحديد 5 أعراض كعلامات تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا.
فيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لـ COVID-19.
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- حمى
- سيلان الأنف
- إعياء
- فقدان حاسة الشم
- إلتهاب الحلق
- ازدحام، اكتظاظ، احتقان
- ألم في الصدر وضيق في التنفس
وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Annals of Clinical and Translational Neurology ، وجد المتخصصون الطبيون أنه في 412 مريضًا ظهر على 82% منهم علامات تشير إلى وجود مشاكل عصبية حتى بعد علاجهم بالفيروس، بصرف النظر عن ذلك طور الأفراد أيضًا بعض الأعراض الأخرى التي تشير إلى أنهم أصيبوا بالفعل بفيروس COVID-19 في وقت سابق، فيما يلي 5 أعراض يمكن أن تخبرك بنفس الشيء.
1- الصداع
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم إدراج الصداع كأحد الأعراض الشائعة لـ COVID-19، يمكن أن تتراوح من ألم خفيف في الرأس إلى آلام شديدة قد تبدو غير محتملة.
2- آلام العضلات
وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Annals of Clinical and Translational Neurology ، أصيب 44.8 % من المتطوعين الذين شاركوا في التجربة بآلام في العضلات نتيجة لـ COVID-19، إلى جانب ذلك ، فإن آلام العضلات هي أيضًا علامة على COVID الطويل.
3- عدم التركيز
كما تم الإبلاغ عن ضباب الدماغ أو الارتباك العقلي بين المشاركين، على الرغم من أنه أحد الأعراض الأقل شهرة ونادرة لـ COVID-19 ، فقد عانى منه حوالي 31.8 % من المتطوعين أثناء البحث.
4- فقدان الشم والتذوق
يعد فقدان حاسة الشم والتذوق من الأعراض غير الشائعة، وهو منتشر بشكل كبير في معظم مرضى كورونا COVID، في حين أن هذا قد يكون حالة مزعجة للغاية، إلا أنه من الأعراض التي يمكن أن تؤكد عادةً ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا أم لا.
5- ألم في العين
اشتكى العديد من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من الإصابة بألم في العين، ولكن يُعتقد أيضًا أنه ناتج عن طول عدد الساعات التي يقضيها الأشخاص على الشاشة أثناء الإغلاق.