دراسة حديثة.. 5 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Annals of Clinical and Translational Neurology ، وجد المتخصصون الطبيون أنه في 412 مريضًا ظهر على 82% منهم علامات تشير إلى وجود مشاكل عصبية حتى بعد علاجهم بالفيروس، بصرف النظر عن ذلك طور الأفراد أيضًا بعض الأعراض الأخرى التي تشير إلى أنهم أصيبوا بالفعل بفيروس COVID-19 في وقت سابق، فيما يلي 5 أعراض يمكن أن تخبرك بنفس الشيء.

1- الصداع

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم إدراج الصداع كأحد الأعراض الشائعة لـ COVID-19، يمكن أن تتراوح من ألم خفيف في الرأس إلى آلام شديدة قد تبدو غير محتملة.





2- آلام العضلات

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Annals of Clinical and Translational Neurology ، أصيب 44.8 % من المتطوعين الذين شاركوا في التجربة بآلام في العضلات نتيجة لـ COVID-19، إلى جانب ذلك ، فإن آلام العضلات هي أيضًا علامة على COVID الطويل.





3- عدم التركيز