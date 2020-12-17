تعرف على الفرق بين جلطات الدم وكورونا.. وأسباب الإصابة بها

أظهرت دراسة جديدة أجراها محققو كلية الطب بجامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس أن المرضى الذين يعانون من عدوى COVID-19 الشديدة والذين لديهم مستويات عالية من عامل البروتين V لتخثر الدم معرضون لخطر مرتفع للإصابة الخطيرة من جلطات الدم مثل جلطات الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي.





ومن ناحية أخرى ، يبدو أن المرضى المصابين بأمراض خطيرة المصابين بـ COVID-19 ومستويات منخفضة من العامل الخامس معرضون لخطر متزايد للوفاة من أحد أشكال اعتلال التخثر الذي يشبه التخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC) - وهو خلل مدمر ، وغالبًا ما يكون مميتًا ، يحدث فيه جلطات دموية تتشكل في الأوعية الصغيرة في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي إلى استنفاد عوامل التخثر والبروتينات التي تتحكم في التخثر.



