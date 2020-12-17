ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على الفرق بين جلطات الدم وكورونا.. وأسباب الإصابة بها

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:47 م
جلطات الدم وكورونا
جلطات الدم وكورونا
Advertisements
نهى هجرس
أظهرت دراسة جديدة أجراها محققو كلية الطب بجامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس أن المرضى الذين يعانون من عدوى COVID-19 الشديدة والذين لديهم مستويات عالية من عامل البروتين V لتخثر الدم معرضون لخطر مرتفع للإصابة الخطيرة من جلطات الدم مثل جلطات الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي. 

ومن ناحية أخرى ، يبدو أن المرضى المصابين بأمراض خطيرة المصابين بـ COVID-19 ومستويات منخفضة من العامل الخامس معرضون لخطر متزايد للوفاة من أحد أشكال اعتلال التخثر الذي يشبه التخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC) - وهو خلل مدمر ، وغالبًا ما يكون مميتًا ، يحدث فيه جلطات دموية تتشكل في الأوعية الصغيرة في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي إلى استنفاد عوامل التخثر والبروتينات التي تتحكم في التخثر.

تشير النتائج التي توصلوا إليها ، بناءً على دراسات أجريت على مرضى مصابين بـ COVID-19 في وحدات العناية المركزة الجماعية العامة ، إلى الاضطرابات في نشاط العامل الخامس كسبب محتمل لاضطرابات تخثر الدم مع COVID-19 والطرق المحتملة لتحديد المرضى المعرضين للخطر مع الهدف من اختيار العلاج المناسب لمنع تخثر الدم.

قالت كبيرة مؤلفي الدراسة إليزابيث فان كوت ، أستاذة علم الأمراض في ماس جنرال ، "بصرف النظر عن COVID-19 ، لم أر أبدًا أي شيء آخر يسبب ارتفاعًا ملحوظًا في العامل الخامس ، وأنا أفعل ذلك منذ 25 عامًا" .

يمكن للمرضى المصابين بفيروس COVID-19 الشديد الناجم عن فيروس SARS-CoV-2 أن يصابوا بجلطات دموية في الخطوط الطبية ، مثل الخطوط الوريدية والقسطرة ، وفي الشرايين والرئتين والأطراف ، بما في ذلك أصابع القدم، ومع ذلك ، لا تزال الآليات الكامنة وراء اضطرابات التخثر لدى مرضى COVID-19 غير معروفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

طبيب يوضح أسباب وطرق علاج القرح الوريدية

بعد إصابة الإعلامي إبراهيم فايق به.. 12 سببا وراء التعرض لـ الجلطات الرئوية

احذرها.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا

5 علاجات طبيعية من مطبخك تحميك من تجلط الدم

لمرضى السكر.. تعرف على أعراض جلطات الأوردة وكيفية علاجها

ترشيحاتنا

أحمد الشريف يفجر مفاجأة بشأن ترشحه لرئاسة الزمالك

الفيفا يطيح بلجنة الجناينى للمماطلة في إجراء الانتخابات

جمهور الزمالك يهاجم الإعلامي مدحت شلبى لهذه الأسباب

غزل المحلة يتراجع عن حبس نجم الزمالك

لتعقيم المبنى بالكامل.. اتحاد الكرة يغلق أبوابه بسبب فيروس كورونا

متضامنون بشكل كامل مع الخرطوم.. أول تعليق من الخارجية على الاعتداءات الإثيوبية على الحدود السودانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم كدواء لآلاف السنين.. احرص على تناول هذه الكمية من الرمان يوميا

تعرف على الفرق بين جلطات الدم وكورونا.. وأسباب الإصابة بها

أحبته فقتلها بـ 4 رصاصات .. الأميرة فتحية هجرت مصر وزوجها أنهى حياتها في أمريكا