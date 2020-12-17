تعرف على الفرق بين جلطات الدم وكورونا.. وأسباب الإصابة بها

أظهرت دراسة جديدة أجراها محققو كلية الطب بجامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس أن المرضى الذين يعانون من عدوى COVID-19 الشديدة والذين لديهم مستويات عالية من عامل البروتين V لتخثر الدم معرضون لخطر مرتفع للإصابة الخطيرة من جلطات الدم مثل جلطات الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي.
ومن ناحية أخرى ، يبدو أن المرضى المصابين بأمراض خطيرة المصابين بـ COVID-19 ومستويات منخفضة من العامل الخامس معرضون لخطر متزايد للوفاة من أحد أشكال اعتلال التخثر الذي يشبه التخثر المنتشر داخل الأوعية (DIC) - وهو خلل مدمر ، وغالبًا ما يكون مميتًا ، يحدث فيه جلطات دموية تتشكل في الأوعية الصغيرة في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي إلى استنفاد عوامل التخثر والبروتينات التي تتحكم في التخثر.
تشير النتائج التي توصلوا إليها ، بناءً على دراسات أجريت على مرضى مصابين بـ COVID-19 في وحدات العناية المركزة الجماعية العامة ، إلى الاضطرابات في نشاط العامل الخامس كسبب محتمل لاضطرابات تخثر الدم مع COVID-19 والطرق المحتملة لتحديد المرضى المعرضين للخطر مع الهدف من اختيار العلاج المناسب لمنع تخثر الدم.
قالت كبيرة مؤلفي الدراسة إليزابيث فان كوت ، أستاذة علم الأمراض في ماس جنرال ، "بصرف النظر عن COVID-19 ، لم أر أبدًا أي شيء آخر يسبب ارتفاعًا ملحوظًا في العامل الخامس ، وأنا أفعل ذلك منذ 25 عامًا" .
يمكن للمرضى المصابين بفيروس COVID-19 الشديد الناجم عن فيروس SARS-CoV-2 أن يصابوا بجلطات دموية في الخطوط الطبية ، مثل الخطوط الوريدية والقسطرة ، وفي الشرايين والرئتين والأطراف ، بما في ذلك أصابع القدم، ومع ذلك ، لا تزال الآليات الكامنة وراء اضطرابات التخثر لدى مرضى COVID-19 غير معروفة.