بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة جذابة





وتألقت ياسمين صبري بإطلالة خطفت القلوب، مرتدية فستانا باللون الأحمر الناري، بتصميم الأكمام وطويلا يكشف عن جمال أنوثتها، بقماش الحرير الناعم.





وانتعلت ياسمين صبري حذاء جلد النمر يبرز أناقتها الجذابة.





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وتركت ياسمين صبري خصلات شعرها الأسود الحريري منسدلة بطريقة ناعمة أعلى الكتف دون أن تضع فيه الأكسسوارات.





وعن الناحية الجمالية، وضعت الماكياج الجذاب، المرتكز على الألوان الهادئة، فاختارت اللون الكاشمير في الشفاه، مع لمسات البلاشر على الوجنتين.





واستكملت إطلالتها بارتداء المجوهرات الثمينة التي تبرز فخامة الفستان، فاعتمدت على الأساور في اليد والأقراط اللافتة في الأذن.