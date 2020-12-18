بالريال السعودي .. سعر وماركة فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

شاركت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها.
وحرصت سيرين عبد النور على الظهور بشكل جمالي أنثوي، مرتدية فستانا من اللون الأسود يبرز جمالها، مرصعا بالورود الحمراء على كامل الفستان، بتصميم قصير وكت.
جاء تصميم الفستان بتوقيع ماركة الأزياء العالمية، dolce and gaccana، وبلغ سعر الفستان حوالي 15112 ريالا سعوديا.
وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها بلمسات جمالية تخطف القلوب، مرتدية الهيد بيس على الشعر بطريقة رقيقة، مع وضع المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها.
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