مصادفة غريبة لـ نبيل الحلفاوي تحققت في مباراة الأهلي وغزل المحلة

تفاعل العديد من متابعي الفنان نبيل الحلفاوي، مع تغريدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي توقع فيها مجريات مباراة الأهلي مع غزل المحلة، بالدوري العام المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.





وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته ببداية المباراة: « لو هدف في بدايات الشوط هتخلص ٣ لو فضلوا يضيعوا هيبقى الفوز بهدف واحد بالعافية»، ليتحقق توقعه للمباراة بالفعل.





وعقب انتهاء المباراة بفوز الأهلي، وتصدره جدول الدوري الممتاز، علق نبيل الحلفاوي: « ومبروك على الأهلي تجديد الدماء بشبابه العائد إلي القلعة الحمراء »، وحول أداء غزل المحلة، قال: « المحلة ما قصرش. ولم يتكتل دفاعيا ».





و حقق الأهلي فوزا مستحقا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.





وجاءت أهداف الأهلي الثلاثة، على النحو التالي: « فى الدقيقة 49 عن طريق محمد شريف، ى الدقيقة 69 عن طريق كهربا، فى الدقيقة 80 عن طريق محمد شريف».



