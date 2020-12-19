هلع في بريطانيا بعد تفشي سلالة جديدة من كورونا والحكومة تلغي احتفالات رأس السنة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بريطانيا، وسط مخاوف من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار في لندن وجنوب انجلترا.





وقال جونسون في مؤتمر صحفي طارئ، إنه تقرر فرض قيود من المستوى الرابع في بعض مناطق لندن وجنوب شرق انجلترا اعتبارا من غد الأحد، فيما أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحكومة قررت إغلاق لندن وجنوب شرق انجلترا.





وحذر جونسون من خطورة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مؤكدًا أنها تنتشر بسرعة أكبر بكثير من نظيرتها العادية.





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن قيود الإغلاق الجديدة مشابهة لقيود الإغلاق التي فرضت في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء المتاجر الأساسية منها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لن سيحظر على الأشخاص دخول المناطق المصنفة ضمن مستوى الإغلاق الرابع، أو المغادرة منها.

وأكدت الصحيفة أن الإجراءات لا تشمل الحظر على السفر الدولي، لكنه لا ينصح به.



