حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة وأنثوية.





وظهرت لجين عمران مرتدية فستانًا متوسط الطول باللون البني التايجر بأكمام طويلة، يتوسطه حزام من الجلد باللون الأسود في الذهبي حول خصرها، مع ارتداء حذاء باللون الذهبي اللامع، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.





وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana، وقج بلغ سعر الفستان 5.718 ريال سعودي، أما عن الحزام حمل توقيع ماركة DIOR وبلغ سعره 2814 ريال سعودي.





وتركت لجين عمران خصلات شعرها السوداء منسدلاً على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.





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ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت قرطين باللون الفضي لتبرز من رقة وأناقة إطلالتها.