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مرأة

بالأصفر.. لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:19 م
لجين عمران
لجين عمران
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آية التيجي
شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها، بصورة جديدة، نشرتها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة ساحرة .


وظهرت لجين عمران مرتدية عباءة خليجية باللون الأصفر بذيل طويل من الخلف وأكمام طويلة، ومزينه ببعض التطريزات اللامع باللون السيلفر، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها .

وتركت لجين عمران خصلات شعرها السوداء منسدلة على طتفيها بطريقة انسابية ناعمة مع اختيار بعض الاكسسورات على شعرها باللون الذهبي، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود والماسكارا و السموكي ايز  لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي مع خواتم من نفس اللون،  لتبرز من رقة وأناقة إطلالتها.

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت عمران في تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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