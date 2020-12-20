هل غسل اليدين بـ الماء يقي من الإصابة بـ فيروس كورونا؟ طبيبة توضح

أوصي الكثير من الأطباء والعلماء بضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل منتظم ومستمر، فكل هذه الإجراءات تساعد على الوقاية، وتساهم بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد





تساءل الكثير من الأشخاص هل نحتاج إلى استخدام الماء الدافئ لغسل الأيدي في ظل تفشي فيروس كورونا ، وعلقت على هذا الأمر الدكتورة الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، قائلة إنه "يمكنك استخدام الماء تحت أي درجة حرارة لغسل يديك، سواء ماء بارد أو دافئ فلهما نفس الفعالية في قتل الجراثيم والفيروسات طالما أنك تستخدم الصابون."





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وأضافت جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجراثيم تنتشر على الجلد المبلل بسهولة أكثر من الجلد الجاف، لذا ينصح دائما بتجفيف يديك تمامًا يعد خطوة مهمة.





كما نصحت باستخدام المناشف الورقية أو القماش النظيف لأنها أكثر الطرق فعالية لإزالة الجراثيم دون انتشارها على الأسطح الأخرى.