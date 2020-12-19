نصائح الوقاية من فيروس كورونا

" . نعرض لكم طرق الوقاية من فيروس كورونا والتى اتفق عليها اطباء الصحة العامة والاسرة وذلك وفقا لما أورده موقع " familydoctor

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اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل حيث إنها الطريقة الأكثر فعالية لحماية نفسك من اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل حيث إنها الطريقة الأكثر فعالية لحماية نفسك من فيروس كورونا

- إذا لم يتوفر الصابون والماء ، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

- تجنب لمس العينين والانف والفم خاصة عندما تكن فى الخارج.

- إذا لم تكن على ما يرام وتشعر بأعراض مشابهة لفيروس كورونا.. ابق في المنزل، وهذا يشمل زيارة مكتب الطبيب فلا تحضر دون سابق إنذار في عيادة طبيب الأسرة لأنك قد تعرض نفسك والآخرين للخطر لذا فيجب أن تتصل أولًا بالطبيب للسؤال عما إذا كان يجب عليك الحضور أم لا.

- عند السعال أو العطس استخدم مانديل ورقية وقم برميها في سلة المهملات دون أن تلمس السلة، ثم اغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وإذا لم يتوفر منديل فاعطس فى مرفقك.

- قم بتنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر جيدا باستخدام بخاخ التنظيف المنزلي العادي أو المسح.

تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من فيروس كورونا

- اتبع نصائح الصحة العامة بشأن إغلاق المدارس وتجنب الازدحام وإجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

- توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الآن بأن يرتدي الجميع قناعًا في الأماكن العامة ، حتى لو لم تشعر بالمرض. هذا يمنعك من نشرفايروس.

- يجب أن تغطي الأقنعة فمك وأنفك حتى مع القناع ، استمر في الحفاظ على مسافة 6 أقدام بينك وبين الآخرين.

- ابق على اطلاع على آخر التطورات مع ملخص حالة COVID-19 من مركز السيطرة على الأمراض.

سيتم تحديثه بانتظام عند توفر معلومات جديدة أيضًا ، استخدم قائمة التحقق الخاصة بـ CDC لإعداد وحماية عائلتك ومنزلك.

- احصل على لقاح الإنفلونزا ، إذا لم تكن قد حصلت عليه بالفعل حيث أن الانفلونزا تكن نشطة في الخريف والشتاء.



