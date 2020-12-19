الشلل للأطفال.. فيروس كورونا يتلف الحبل الشوكي

مازالت أيدي فيروس كورونا المستجد تعبث في أجساد المرضى والمصابيين، وتسبب أمراض وأعراض خطيرة، فأحدث ما ألت إليه الدراسات الجديدة أن الفيروس يترك الاطفال في حالة مرضية شديدة تصل إلى حد الشلل.





فقد أشارت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في إصابة الأطفال بالشلل في حالات نادرة لأن العدوى يمكن أن تؤثر على الحبل الشوكي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية".





قام باحثون وخبراء من جامعة "مانشستر" بفحص الأعراض العصبية في 38 حالة منفصلة غير عادية من كوفيد-19 لدى الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.





وفي السابق وجد أن Covid-19 يسبب بعض المشكلات العصبية لدى المرضى البالغين، وأبلغ البعض عن الهذيان والسكتات الدماغية كمشاكل.





ومع ذلك ، فإن البحث حتى الآن حول الآثار العصبية لـ كوفيد-19، قد ركز بالكامل على البالغين ، مع القليل من الأبحاث التي تركز بشكل خاص على الأطفال.





فيما تم تقييم 38 طفلًا ثبتت إصابتهم بالفيروس من جميع المستشفيات في ثمانية بلدان في الدراسة المتخصصة.





تم جمع الحالات من قبل الجمعية الأمريكية لطب الأعصاب للأطفال بعد أن أطلقت دعوة عالمية لحالات Covid-19 غير العادية لدى الأطفال





ثلاثة عشر قدموا من فرنسا ، وثمانية من المملكة المتحدة ، وخمسة من الولايات المتحدة ، وأربعة من البرازيل ، وأربعة من الأرجنتين ، واثنان من الهند ، وواحد من بيرو وواحد من المملكة العربية السعودية.





تم إجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لجميع الأطفال البالغ عددهم 38 بعد ظهور الأعراض، وتراوحت هذه الأعراض من الحمى القياسية إلى مشاكل في تحريك اليدين والقدمين ، إلى ضعف الوظائف الإدراكية.





لم يكن لدى ثمانية من الأطفال المشاركين في الدراسة أي من أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال ، وعادة ما يرتبط بـ Covid-19.





مات أربعة من الأطفال في الدراسة، حيث ماتوا بعد الإصابة بعدوى ثانوية مثل السل أو مارسا، بعد أن جعل Covid-19 جهاز المناعة لديهم أضعف في الحماية من مثل هذه العدوى.





أصيب اثنان من الأطفال بالشلل لأن الفيروس وصل إلى الحبال الحلزونية وتسبب في حدوث التهاب، وبالمثل ، أصيب أحد الأطفال بشلل رباعي وكان يعتمد على جهاز التنفس الصناعي للتنفس فقط من خلال ثقب القصبة الهوائية.





وبالمثل ، يعتمد الطفل الثاني على جهاز التنفس الصناعي للتنفس من خلال ثقب القصبة الهوائية، وتعافى ستة وعشرون من الأطفال تمامًا ، وعندما نُشرت الدراسة في مجلة The Lancest Child and Adolescent Health ، كان ستة منهم يتعافون.









أظهرت الأبحاث السابقة كيف يتمكن الفيروس من التأثير على الدماغ، ويعبر الحاجز الدموي الدماغي ويمكنه أيضًا الوصول إلى الدماغ من خلال الأنف أيضًا.