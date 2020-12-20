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هل أعراض فيروس كورونا تغيرت في السلالات الجديدة ؟.. دراسة تجيب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:31 م
سلالات فيروس كورونا
سلالات فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة أنه تم التعرف على سلالة فيروس كورونا كوفيد 19 لأول مرة في كانت الأسبوع الماضي خلال المراقبة الروتينية من قبل هيئة الصحة العامة في إنجلترا.

ونفى الخبراء وفقا للدراسات عبر موقع "express"، أن السلالة الجديدة تسبب أي أعراض أسوأ أو مختلفة لفيروس كورونا مقارنة بالفيروس كما عرفناه خلال الأشهر العشرة الماضية.

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وأكد الخبراء، أن الأعراض لم تتغير - السعال المستمر وآلام الصدر وفقدان حاسة التذوق والشم من الأعراض الأساسية لـ فيروس كورونا.

وأشار الخبراء، إن السلالة الجديدة مُعدية بنسبة 70% أكثر من التجسيد السابق للفيروس.

وهذا متوقع في الفيروسات وهو شائع - SARS-CoV-2 هو فيروس RNA وهذه الفيروسات تتغير وتتغير.

يذكر أنه كانت هناك العديد من الطفرات في الفيروس منذ ظهوره في عام 2019.

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