صحفي إنجليزي يكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من ريال مدريد

كشف مات إديسون، الصحفي بموقع ليفربول إيكو، حقيقة اقتراب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









كان موقع "defensa central" الإسباني، أكد خلال الساعات الماضية، أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي، مؤكدا أن رغبة "مو" هي الانضمام إلى ريال مدريد حال رحيله عن الريدز.









وقال مات إديسون، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "تصريحات محمد صلاح بشأن انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد ستخلق العديد من الأحاديث خلال الفترة المقبلة بشأن مستقبلة مع الريدز".









وأضاف أديسون: "رغم تلك التصريحات، محمد صلاح سيبقى مع ليفربول، لأن برشلونة وريال مدريد لا يستطيعون تحمل قيمة صفقة "مو" في الوقت الحالي".









وأثار محمد صلاح الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الريدز، حيث قال في تصريحات إسبانية: "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحيطم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".









كما أبدى الملك المصري احباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.









وفاز ليفربول أمس، السبت، على كريستال بالاس بنتيجة 7 - 0، ضمن منافسات الجولة الـ 14، بالدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تألق النجم المصري.









وينافس صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، صاحب المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.









‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.







