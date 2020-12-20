5 أطعمه تساعد على تخفيف ألم الدورة الشهرية



أطعمه عديدة يساعد تناولها تخفيف الآلام الدورة الشهرية الشديدة إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتقلصات الدورة الشهرية. يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. الزنجبيل





بالطبع ، الزنجبيل يجب أن يكون الأول. الجنجرول ، مادة ، هو المركب الحيوي النشط في الزنجبيل ، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ والغثيان ، وهما من أكثر أعراض الدورة الشهرية شيوعًا يمكن أن يساعد تناول شاي الزنجبيل الطازج في تخفيف تقلصات البطن المؤلمة وتقليل الألم بشكل فعال





الكيفية : ابشري بعض الزنجبيل أثناء تحضير كوب الشاي.





2. الشوكولاته الداكنة







نحن لا نتحدث عن شوكولاتة الحليب الغنية ولكن 80 في المائة من الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو والشوكولاتة الداكنة التي تترك طعمًا مرًا في فمك عند تناولها (ولكن بطريقة ما لها طعم حلو بعد المذاق). الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي تعزز مستويات السيروتونين في الجسم (وتسمى أيضًا هرمون السعادة) ، وبالتالي تحسن مزاجك وطاقتك العامة







الكيفية : تناول بضعة مربعات من الشوكولاتة الداكنة.





3. الخضار الورقية







الخضراء تفقد النساء الكثير من الدم خلال فتراتهن ، ومعه الكثير من العناصر الغذائية المخزنة في الدم ، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم مما يسبب التعب والدوخة وعدم وضوح الرؤية أثناء الدورة الشهرية ولتخفيف هذه الآلام المصاحبة لها ، تناول الخضار الورقية مثل السبانخ والحلبة







الكيفية : يمكنك غلي الأوراق وتناولها أو إضافتها إلى وعاء السلطة.





4. الحبوب الكاملة







الحبوب الكاملة عبارة عن حبوب لا يزال غلافها الطبيعي مغلفًا. مثل الأرز البني والشوفان والقمح المكسر (الدالية). تحتوي الحبوب الكاملة على مغذيات مثل المغنيسيوم الذي يقلل من توتر العضلات وتشنجات الدورة الشهرية ، وفيتامينات B و E التي تقلل التعب وتقلبات المزاج







الكيفية : تخلط في وعاء من الخضار الخضراء المقلية مع حصة واحدة من الأرز البني أو تناول وعاء من دقيق الشوفان.





5. البقوليات





يمكن أن يساعد تناول وعاء من الدال (شوربة العدس) خلال فترات الدورة الشهرية على تجديد كل الدم الذي فقدته من نظامك وتخفيف التهيج والألم







الكيفية : تناول حفنة من الفول السوداني للحصول على بعض الراحة.