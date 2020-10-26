AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسيدات فقط.. نصائح مهمة يجب اتباعها قبل انقطاع الطمث

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:01 م
انقطاع الطمث
انقطاع الطمث
Advertisements
حياة عبد العزيز
إن سن اليأس هو مرحلة طبيعية في حياة المرأة وتتميز بانقطاع الدورة الشهرية لمدة عام كامل، يبلغ متوسط ​​العمر الذي تتعرض فيه المرأة لانقطاع الطمث حوالي 46 عامًا.

يتمثل التغيير الفسيولوجي الرئيسي في توقف المبايض عن إنتاج هرمون الاستروجين الأنثوي التناسلي، كما السنوات السابقة لانقطاع الطمث تسمى ما قبل انقطاع الطمث وهي تنطوي على العديد من التغييرات مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، والأعراض الحركية الوعائية مثل الهبات الساخنة (الشعور بالحرارة فجأة لبضع ثوانٍ إلى دقائق خاصة في الوجه)، والتعرق البارد (أي التعرق بدون سبب)، واضطرابات المزاج بما في ذلك التهيج ، والتوتر العاطفي ونوبات الغضب والبكاء وما إلى ذلك.

اقرأ أيضا..



وتشمل التغييرات الأخرى أعراض الجهاز البولي التناسلي مثل تسرب البول والإلحاح وجفاف المهبل؛ تغيرات الجلد مثل الجفاف والجفاف الحكة وغيرها وفقدان الشعر وتخفيفه، يمكن أن تكون هذه الأعراض متغيرة في العرض والخطورة. حوالي 80٪ من النساء يعانين من أعراض مثل الهبات الساخنة، وهي أكثر الأعراض شيوعًا.


تدور المخاطر الصحية حول آثار نقص هرمون الاستروجين مثل فقدان العظام الذي يؤدي إلى هشاشة العظام وما يرتبط بها من كسور الهشاشة وأمراض القلب مثل تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب والخرف والاضطرابات النفسية وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون وما إلى ذلك.


وحسب موقع "timesofindia"، من المهم أن تخضع النساء في سنوات ما قبل انقطاع الطمث لاختبارات أساسية معينة لتحديد ما إذا كان هناك أي أمراض كامنة،  الاضطرابات الشائعة التي قد تكون موجودة مسبقًا أو حديثة الظهور هي فقر الدم ونقص كالسيوم الدم ونقص فيتامين د وهشاشة العظام وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وقصور الغدة الدرقية وفرط كوليسترول الدم والاكتئاب والقلق. 


وأشار التقرير أن من المهم أيضًا إجراء فحص أساسي للسرطان ويتضمن اختبارات مثل مسحة عنق الرحم لسرطان عنق الرحم ، وفحص الثدي السريري والتصوير الشعاعي للثدي والمسح بالموجات فوق الصوتية للبطن والحوض.


يشكل تعديل نمط الحياة الاستراتيجية الوقائية الأساسية في هذا العصر، التمارين المعتدلة المستمرة مثل تمارين حمل الأثقال وتمارين القوة والتوازن ويوجا أساناس وسوريا ناماسكار والمشي المنتظم أو الركض تقطع شوطًا طويلًا في الحفاظ على الصحة الجسدية والعاطفية. تعتبر التغذية في هذه المرحلة مهمة أيضًا ويجب أن تهدف إلى الحصول على ما يكفي من الكالسيوم والحديد والمغذيات الدقيقة الأخرى جنبًا إلى جنب مع بروتين الصويا الغني بالنباتات الاستروجين تكون هناك حاجة لمكملات الكالسيوم ومكملات فيتامين د لمنع ضعف العظام.

تعد المتابعة المنتظمة مع الطبيب وأخصائي أمراض النساء وطبيب المسالك البولية والطبيب النفسي وأخصائي تقويم العظام وطبيب العيون وما إلى ذلك أمرًا حيويًا للحفاظ على الصحة على المدى الطويل. تساعد الفحوصات الصحية السنوية أو المتكررة في التعرف على الأمراض في وقت مبكر ، فالحصول على اللياقة في الأربعين، والقوي في الستين ، والاستقلالية في الثمانين يجب أن يكون شعار النساء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذري .. علاج انقطاع الطمث يصيبك بأمراض خطيرة

تعرف على مراحل القدرة الإنجابية التي تمر بها المرأة.. ومتى تصاب بالعقم؟

هشاشة العظام أبرزها.. أمراض تصيب السيدات بعد انقطاع الطمث

داء السكر وانقطاع الطمث تحدي مزدوج

احذري .. انقطاع الطمث يسبب هذا المرض

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

قطع مياه مفاجئ بالقاهرة في 13 منطقة.. اعرف السبب

مصدر مسئول بـ الرجاء:لا صحة لانسحاب الفريق من مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

40 ألف جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

أخبار الفن | إيمان السيد تسخر من تصريحات ياسمين صبرى بمهرجان الجونة .. وعقد قران درة اليوم

مش بتسكت ليه.. شوبير ينتقد حسام عاشور بسبب الأهلي

AdvertisementS

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

الرئيس السيسي يخصص مليار جنيه لـ "التضامن" لدعم طلاب "تكافل وكرامة" بالجامعات

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

السيسي يوجه بتطوير وتحديث إلكتروني شامل لهيئة التأمين الاجتماعي

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد

من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات