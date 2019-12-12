افعليها.. رياضة منزلية تحمي السيدات من هشاشة العظام في سن اليأس

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من العلماء في جامعة لوبورو، أن القفز على قدم واحدة لمدة خمس دقائق في اليوم قد يحمي النساء الأكبر سنًا من الإصابة بـ هشاشة العظام وحدوث كسور العظام ، وبالاخص في منطقة الساقين.





وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان ممارسة رياضة القفز على ساق واحدة، يمكن أن تقوي العظام في الساقين ، مما يجعلها أكثر كثافة وأقل عرضة للكسر وتحد من الإصابة بـ هشاشة العظام.





وأشار الباحثون، إلى أن هشاشة العظام تعني إصابة العظام بالثقوب، مما يجعلها سهلة الكسر، وهي مشكلة شائعة للنساء بعد سن اليأس، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأفاد الباحثون، أنه يمكن لـ ممارسة تمارين رفع الأثقال ان تكون طريقة جيدة في الحفاظ على قوة العظام، ولكن كبار السن ليسوا قادرين دائمًا على رفع الأثقال أو الركض، وبالأخص النساء بعد سن اليأس، إلا ان نتائج الدراسة كشفت ان ممارسة خمس دقائق فقط من القفز على قدم واحدة كل يوم كافية لتحسين كثافة العظام.





وشملت الدراسة بيانات حوالي 35 امرأة تتراوح أعمارهن بين 55 و 70 عامًا، وقاموا بمتابتهم على مدار ستة أشهر، وطلبوا منهم القيام بتمارين القفز على قدم واحدة حوالي 50 قفزة يوميًا، وقد شهد السيدات تحسنا كبيرا بعد الستة أشهر في صحة عظامهم، وكانوا يملكون عظاما اقوى من ذي قبل، بنسبة تصل إلى 3.2 في المائة، وذلك عن طريقة إجراء مسح التصوير بالرنين المغناطيسي.





وقالت الدكتورة كاثرين بروك وافل، أحد الباحثين المشرفين على الدراسة، أن هناك أكثر من 79000 سيدة يتعرضن إلى كسور في الفخذ في المملكة المتحدة كل عام، حيث ان النساء بعد انقطاع الطمث يكونوا معرضات بشكل خاص لخطر الإصابة بانخفاض كثافة العظام وكسرها بسهولة.





وأوضحت وافل، أن هذا البحث أكد أن التمرينات المنزلية القصيرة، والتي لا تحتاج إلى أجهزة رياضية أو تكلفة باهظة يمكن أن تزيد من كثافة العظام في الفخذ ومن المحتمل أن تقلل من خطر كسر الورك لدى السيدات في فترة ما بعد انقطاع الطمث.





ويعاني أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المملكة المتحدة من مرض هشاشة العظام، وحوالي 500 ألف شخص يحتاجون إلى علاج في المستشفى بسببه كل عام، بالإضافة إلى حوالي 10 ملايين أمريكي يعانون من مشاكل هشاشة العظام كل عام.





ويمكن أن يكون السبب الرئيسي في حدوث هشاشة العظام، هو: ممارسة التمارين الرياضية، أو الإفراط في تناول الكحوليات والمشروبات الغازية، والتدخين، أو تعاطي المخدرات على المدى الطويل، أو تناول المنشطات.



