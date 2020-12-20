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رياضة

الموسم المقبل.. تقارير: ريال مدريد فاوض محمد صلاح

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:00 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني تفاوض مع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل ضمه.


وذكرت صحيفة " ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنه بحسب مصدر مقرب من محمد صلاح، فإن مسئولي نادي ريال مدريد تفاوضوا مع وكلاء اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق.


وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الانتقال لـ ريال مدريد تدور في رأس محمد صلاح ولكنه سيبقى في صفوف ليفربول لنهاية الموسم، ومن ثم تحديد مستقبله بعد ذلك.


وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية ردا على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد:"أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من أعظم الأندية، لكن مستقبلي بيد  ليفربول، وأركز حاليا مع الفريق من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".


وأضاف صلاح:"من الصعب تحديد موعد رحيلي عن ليفربول، مستقبلي في يد النادي مثلما ذكرت، وهدفي  تحقيق جميع الأرقام القياسية هنا".
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