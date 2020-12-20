الري: إزالة 22 تعديا على نهر النيل في أربع محافظات

نفذت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، بتنفيذ عدد (22) إزالة فى نطاق محافظات ( الدقهلية – أسيوط – سوهاج - قنا) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 56915 إزالة.





وتم رصد عدد 3461 تغير طرأ علي ضفتي النهر خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2020، كما تم رصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، وتم رصد عدد 16475 تعدى بمساحة 1408 فدان بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والشرقية.





وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.





كما يتم استخدام صور الأقمار الصناعية لإنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول على حدى ، ومتابعة زراعة محصول الأرز ومحصول القمح والموز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.





وتحرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.



