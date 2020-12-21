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محافظات

مشروع جداريات "لون تراثك" بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
مشروع جداريات لون
مشروع جداريات "لون تراثك" بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش
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احمد صالح
انتهت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، من تنفيذ مشروع جداريات تحت شعار "لون تراثك" بمركز شباب ٦ اكتوبر بمدينة العريش، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور اشرف صبحى ،و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتورة عزه الدرى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية الطلائع ، وتحت إشراف إدارة الطلائع بالمديرية.

وأوضح كليب راشد مصبح،مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن برنامج الفنون التراثية يتضمن تنفيذ ورش عمل فنية وتعليمية للطلائع شعبة الفنون التشكيلية، يجرى تقديمها من خلال خبراء متخصصين باستخدام خامات«الموزاييك، وكسر السيراميك، وكسر الزجاج.
وقال كليب راشد ، أن الهدف من تنظيم هذه البرامج هو تنمية الإبداع الفكري لشباب الطلائع باستخدام مواد من الطبيعة، لعمل نماذج فنية تضم كافة الحضارات وتبرز العلاقة بينها.
وقد تولي فريق عمل من مركز شباب 6 اكتوبر بالعريش محافظة شمال سيناء ، تنفبذ جدارية التراث السيناوى، في إطار برنامج الفنون التراثية (لون تراثك) تحت إشراف صلاح الشريف مدير إدارة شباب العريش..حيث يضم فريق العمل الفنان احمد العيسوى وبمشاركة منه الله خالد ، واروى عادل ومتابعة رافت الشوربجي من إدارة الطلائع بإدارة العريش .

وقال اسعد الشوربجي مدير مركز شباب ٦ اكتوبر بالعريش ، ان فريق تنس الطاولة بالمركز بنين وبنات يستعد للمشاركة فى التصفيات النهائية اولمبياد المحافظات الحدودية ،والتى سوف تقام بشرم الشيخ وكان الفريق قد حقق المركز الأول على مستوى إدارة العريش وصعد إلى تصفيات المحافظة وحصد فيها المركز الاول ، يمثل الفريق بنين كل من محمد سامى سليم ، ومحمد حسين حسن عبيد ،و محمد عاطف محمد نمر .
ويمثل فريق الفتيات اكرام محسن كمال ، و منى المنحى على ،وشموع محمود محمد ،تحت قيادة فنية كابتن هشام مرتجى ،وكابتن احمد عبد الخال
كما قام مركز شباب 6اكتوبر بالعريش، بتنفيذ مشروع تدريب الطلائع شعب الزهرات _مرشدات _اشبال_كشافة وذلك لمرحلة الطلائع تحت 18سنة . حيث تم التدريب علي العلامات والشارات الكشفية، وقد اشرف على التنفيذ القائد جهاد حمدى، و القائد بهاء حمدى ،و القائد احمد طنطاوى، والقائد محمد محمود عروج ،تحت اشرف عام الدولى القائد محمد طالب ،والقائد خالد حجاب ،والقائده نجوى ثابت والقائده صديقة فؤاد والقائد احمد الملاوانى .    
مشروع جداريات "لون تراثك" بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش
مشروع جداريات "لون تراثك" بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش
مشروع جداريات "لون تراثك" بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش
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