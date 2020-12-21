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رياضة

شاهد..احدث ظهور لـ محمد صلاح على انستجرام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ندى فكرى
نشر اللاعب المصري الدولي محمد صلاح صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام"

و ظهر محمد صلاح في الصورة يرتدي بلوفر باللون الاسود مما جذب انتباه المتابعين.

و جاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

-فخر العرب 
-بنحبك يا صلاح
-مفتقدينك

وكانت قد أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني تفاوض مع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل ضمه.


وذكرت صحيفة " ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنه بحسب مصدر مقرب من محمد صلاح، فإن مسئولي نادي ريال مدريد تفاوضوا مع وكلاء اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق.


وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الانتقال لـ ريال مدريد تدور في رأس محمد صلاح ولكنه سيبقى في صفوف ليفربول لنهاية الموسم، ومن ثم تحديد مستقبله بعد ذلك.


وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية ردا على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد:"أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من أعظم الأندية، لكن مستقبلي بيد  ليفربول، وأركز حاليا مع الفريق من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".


وأضاف صلاح:"من الصعب تحديد موعد رحيلي عن ليفربول، مستقبلي في يد النادي مثلما ذكرت، وهدفي  تحقيق جميع الأرقام القياسية هنا".
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