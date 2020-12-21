خاص| محاور صلاح يفجر قنبلة مدوية بشأن مستقبله مع ليفربول.. فيديو

أكد "إدوارد كورناجو" الصحفي بموقع "آس" الإسباني، أن النجم المصري محمد صلاح ، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جاهز للاستماع إلى عروض رحيله عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





كان "إدوارد كورناجو"، أجرى حوارًا مثيرًا للجدل مع محمد صلاح مؤخرًا، حيث أبدى النجم المصري، غضبه من يورجن كلوب ؛ بسبب عدم منحه شارة القيادة، كما فتح "مو" الباب أمام انضمامه إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلًا.









وقال "إدوارد كورناجو"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "مقابلة محمد صلاح أحاول التحضير لها منذ 3 سنوات، المحيطون بي أخبروني بأن محمد صلاح يريد عمل حوار صحفي، ومثلما رأى الجميع صلاح لم يكن سعيدًا خلال الإنترفيو".





َوتابع "صلاح أصبح قائدًا لفريق ليفربول الآن، لكن كلوب لا يتعامل معه بالطريقة التي يستحقها".





ََوواصل "لابد من تغيير بعض الأشياء في ليفربول من أجل إرضاء محمد صلاح".





َوأشار إلى أن "محمد صلاح جاهز حاليًا للاستماع إلى العروض للرحيل عن ليفربول، هو بالتأكيد أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، وأي نادٍ يتمنى التعاقد معه، قد نراه في ريال مدريد أو برشلونة".



