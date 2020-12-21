لعشاق الأكلات اللبنانية.. سفرة كاملة بـ3 وصفات.. المدخن وكبة بالزيتون والتبولة

طريقة عمل دجاج مسخن للشيف شربيني

مقادير دجاج مسخن

أوراك بدون عظام

بصل

طماطم

سماق

زيت زيتون

زعتر

ليمون

عيش بلدي

فلفل ألوان

ثوم

ملح

فلفل أسود





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طريقة عمل دجاج مسخن

* ابدأى بفرم البصل والثوم والسماق وعصير الليمون والزعتر وتبلي بها الدجاج ثم ضعيه على الشواية ثم قطعي البصل والفلفل الألوان والطماطم شرائح وصبي عليها بقية تتبيلة الدجاج مع السماق ثم ضعيها على الشواية

* ضعي مزيج الخضروات مع الدجاج داخل الرغيف ثم يدخل فرن ساخن ثم يقدم





طريقة عمل كبة بالزيتون للشيف شربيني

مقادير كبة بالزيتون

زيتون أخضر زيتون اسود

لحم مفروم

برغل

بصل مفروم

صنوبر

دبس رمان

ثوم

بهارات

قرفة

زيت

ملح

فلفل أسود





طريقة عمل كبة بالزيتون

* افرمي اللحم مع البصل والثوم والبرغل والقرفة والبهارات والملح والفلفل الأسود واتركيه جانبا .

* حمري البصل المفروم ثم أضيفي الزيتون الاخضر والاسود والصنوبر عليهم وقلبيهم جيدا ثم ضيفي دبس الرمان والزعتر واتركيه جانبا .

* شكيل اللحم المفروم على شكل كور صغيرة واحشيها بخليط الزيتون والصنوبرودبس الرمان و تغلق جيدا ثم تقلى في زيت غزير.





طريقة عمل سلطة تبولة لـ هشام السيد

مقادير سلطة تبولة

ربع كوب زيت زيتون رشة بابريكا

2 حزمة بقدونس طازج

2 حبة طماطم

ثلاثة أرباع كوب برغل خشن

رشة سماق

ملح حسب الرغبة

اوراق خس للتقديم

4 بصلات خضر متوسطة الحجم "ممكن أقل"





طريقة عمل سلطة تبولة

* ضعي البصل الاخضر المقطع صغيرا مع البابريكا والسماق في وعاء وقلبيهم جيدا ثم ضعي زيت الزيتون ورشة ملح وقلبيهم جيدا ثم البقدونس المفروم والبرغل وقلبيهم



