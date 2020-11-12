فاكهة مهملة ترفع مناعتك وتحارب كوليسترول وأمراض القلب



تعد فاكهة القشطه من الفواكه المهملة على الرغم من فوائدها الصحية فهى تعزز المناعه وتساعد على على علاج مشاكل الهضمي إليك أبرز فوائد تناولها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

1. يعزز المناعة









تعد فاكهة القشطة غنية بفيتامين سي والفلافونويد في فاكهة القشطه إلى تقوية جهاز المناعة لديك ومنع الجسم من العدوى الضارة. بما أن فيتامين سي مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء ، فإنه يمكن أن يساعد في حماية الجسم من الآثار الضارة للجذور الحرة.





. 2. يساعد على الهضم







الإصابة النوبات القلبية. تحتوي فاكهة القشطه على كمية جيدة من الألياف التي تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي وتحافظ على مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع الحمضي و





3. يقلل من مخاطر مرض السكري







تعد فاكهة القشطة غنية بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية فهى يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري.







4. تقليل الالتهاب







فاكهة القشطة غنية بمضادات الأكسدة ، فهي تحيد الجذور الحرة ، وبالتالي تمنع تلف الخلايا الناجم عن الإجهاد التأكسدي ويقلل من الالتهاب. أظهرت دراسة أن النشاط المضاد للأكسدة في فاكهة القشطة يمكن أن يمنع أيضًا الأمراض الالتهابية مثل النقرس والتهاب المفاصل.







5. تحارب ارتفاع الكوليسترول





