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مرأة

6 فواكه مهملة تساعد على زيادة قدرة جهازك المناعي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:32 ص
رفع المناعه
رفع المناعه
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لمياء الياسين
توجد فواكه عديدة تساعد على زيادة قدرة الجهاز المناعى ومحاربة الأنفلونزا والبرد والسعال، وإليك أبرز 6 فواكه مذهلة وصحية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

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1.فاكهة القشطة

 غنية بالألياف والكربوهيدرات والفيتامينات (B1 و B2 و C و E و K و B6) والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والكالسيوم والبوليفينول

2. المانجو

  تناول المانجو يقلل من خطر الأمراض الالتهابية  وتفيد أيضًا الدماغ والجلد وصحة الجهاز الهضمي.

3. الكمثرى

هذه الفاكهة الغنية بالألياف فعالة جدًا في تقليل الوزن وأمراض الأمعاء الالتهابية وداء السكري.

استهلاك الكمثرى يزيد أيضًا من كثافة المعادن في العظام ويقلل من خطر الإصابة بـ هشاشة العظام.

4. الكرز

هذا النوع من الفاكهة غنية بفيتامين سي والميلاتونين والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والأنثوسيانين.

ويساعد الكرز على منع أمراض مثل مرض السكري والأمراض الالتهابية والسرطان والزهايمر والأمراض الصحية.

5. البرقوق

يحتوي البرقوق على العديد من الخصائص المعززة للصحة  تشمل مضادات الأكسدة والالتهابات

6. الأناناس

غنى بمركبات البروميلين وهو  مضاد حيوي ومضاد للالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بأمراض موسمية متعددة ويعزز أيضًا جهاز المناعة.
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