منشط جنسي.. عميد معهد القلب السابق يفجر مفاجآة عن فوائد المانجو

قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق أخبارا سارة لعشاق المانجو عن فوائدها الصحية.

وأوضح من خلال منشور على حسابه الشخصى لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الفوائد الصحية للمانجو.



تمنع السرطان

تمنع الجلطات

تخفض الوزن

تعالج عسر الهضم

تمنع الجفاف

تقلل الكولسترول

تقوي المناعة

غنية بمضادات الأكسدة

تقوي النظر

تقوي التركيز والذاكرة

منشط جنسي



واستشهد بما نشره موقع DailyHealthPost أن المانجو تعزز صحة الإنسان بطرق مختلفة، من الهضم إلى المناعة.

1. العناية بالعيون



اللحم الأصفر غني بفيتامين أ وضروري لصحة العين، ونمو العظام والأسنان.

المانجو أيضا غنية بفيتامين C ضروري، المهم لجهاز المناعة، وإنتاج الكولاجين، وأيضًا دورًا في امتصاص الحديد.

2. الهضم



تساعد الإنزيمات والألياف في المانجو على الهضم . وجدت دراسة أن المانجو علاج للإمساك المزمن

3. يقوي الجسم



المانجو عبارة عن غذاء قلوي يوازن مستويات الأحماض الداخلية - يرتبط توازن درجة الحموضة الأقل من المحايد بأمراض الكلى وضعف العضلات وهشاشة العظام.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في المانجو كمضادات للالتهابات في الجسم ، ولها تأثيرات مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادة للفيروسات. Fisetin هو أحد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في المانجو والتي ثبت أنها تدعم صحة الدماغ .

4. يحارب السرطان



تحتوي المانجو على مضادات للأكسدة المقاومة للسرطان مثل كيرسيتين ، إيزوكيرسترين ، أستراغالين ، فيسيتين ، حمض الغاليك وميثيل جالات.



وجدت دراسة أجريت في جامعة تكساس إيه آند إم أن فاكهة المانجو تقلل من تكاثر خلايا سرطان الثدي وتمنع تكوين خلايا سرطانية جديدة:

"تشير نتائج الدراسة هذه إلى أن تأثيرات بوليفينول المانجو القاتلة للخلايا خاصة بالخلايا السرطانية ، حيث تم تقليل الالتهاب في كل من الخلايا السرطانية وغير السرطانية ، على ما يبدو من خلال إشراك جزيئات miRNA-21 - جزيئات microRNA القصيرة المرتبطة بالسرطان ... قد تستند إمكانية مكافحة الورم في مادة البوليفينول في المانجو جزئيًا على الأقل إلى نفس الخصائص التي تقلل من تكاثر الخلايا السرطانية وتقليل الالتهاب الذي قد يكون متورطًا في التسرطن.

5. فقدان الوزن

تعمل فاكهة المانجو وكذلك المستحضرات الصيدلانية في علاج اضطرابات التمثيل الغذائي ومنع زيادة كتلة الدهون ، وتقليل الكولسترول الضار في العملية.

6. مستويات عالية من مضادات الأكسدة

تم استخدام أوراق المانجو منذ العصور القديمة لعلاج العديد من الأمراض: الإسهال ، وفقر الدم ، والربو ، والأرق ، ودغة الأفاعي ، واضطرابات الكبد ، وغيرها الكثير.

المحتوى العالي من مضادات الأكسدة - المنجفيرين الأكثر وفرة - الموجود في جميع أجزاء شجرة المانجو (بما في ذلك الفاكهة) مسؤول عن قدرتها على تنظيم نشاط الخلايا السليمة.

7. مثير للشهوة الجنسية



ولعل الأكثر إثارة للاهتمام هو أن المانجو يزيد من الخصوبة لدى الرجال وينشط الرغبة الجنسية لكلا الجنسين.

فيتامين (هـ) الموجود في المانجو مسؤول جزئيًا عن ذلك ، وتنظيم الهرمونات وتحسين تدفق الدم ، وإنتاج الحيوانات المنوية ، والدافع الجنسي.

ربما يكون الأهم في هذا السياق هو حمض الأرجينين الأميني ، الذي وجد لعلاج ضعف الانتصاب بنجاح.

8. الترطيب

نظرًا لأن المانجو غنية بالعصارة بشكل خاص ، فإنها يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا في يوم حار. للحصول على مشروب منعش ، اقطع مانجو ، واخلطها في الخلاط مع قليل من الماء ، وأضف الثلج إذا لزم الأمر. إنه مثالي لمنع ضربة الشمس.

9. يقوي جهاز المناعة



تحتوي الفاكهة الاستوائية على مغذيات معززة للمناعة مثل فيتامين ج وفيتامين أ والكاروتينات المتعددة، يمكن أن يكون تناول المزيد من المانجو مفيدًا في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا بالإضافة إلى الأمراض الشائعة الأخرى.

10. يخفض نسبة الكوليسترول



تحتوي المانجو على الكثير من الألياف القابلة للذوبان ، والتي تمتص الصفراء الغنية بالكوليسترول التي ينتجها الكبد.

كما أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على حماية الشرايين من التلف .



11. تساعد على التركيز والذاكرة



يحتوي المانجو على مركب لا يصدق يسمى حمض الجلوتامين ، وهو بروتين صحي للدماغ.

وجدت إحدى الدراسات أنه "من الواضح أنه يلعب دورًا مهمًا في تمايز الخلايا العصبية ، والهجرة ، والبقاء على قيد الحياة في الدماغ النامي ... يلعب الجلوتامات أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على التشابك العصبي واللدونة" ، مما يعني أنه ثمرة مثالية لتعزيز الذاكرة والتركيز.

استخدامات المانجو



يمكن تحويل المانجو إلى دقيق ويؤدي إلى تأثيرات مذهلة.

تحتوي المانجو على الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسم الإنسان بالإضافة إلى البروتينات ومضادات الجراثيم والدهون ومضادات الأكسدة ، وذهبت إحدى الدراسات إلى حد القول ، "المانجو ( Mangifera indica Linn. ) هي واحدة من أهم الفواكه الاستوائية في العالم."



يستخدم طحين نواة المانجو في الخبز في الهند - عند إضافة مسحوق قشر المانجو ، يتم إضافة خصائص مضادة للأكسدة ونكهة المانجو الدقيقة إلى المخبوزات.

يعتبر طحين نواة المانجو مصدرًا جيدًا للبروتين مع مستويات ملحوظة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور ، وهو أكثر تغذية من القمح.

