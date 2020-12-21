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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:01 م
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات واسعار رينو داستر موديل 2021 | صور
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صبري طلبه
عززت العلامة التجارية الشهيرة رينو من تواجدها داخل السوق العالمي والمصري، عبر العديد من الإصدارات المختلفة والتي تنوعت بين فئة السيدان والهاتشباك وأيضًا، السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من عائلة الـSUV، و من بينها رينو داستر موديل 2021.

زودت رينو داستر موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية  للمقعد الأمامي والسائق ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل  EBD ، و نظام Hill Start Assist المساعد على صعود الشواهق و التوازن الإلكتروني ESP، إضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.

تستمد رينو داستر 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد طاقة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، وذلك عندما تسير لمسافات تصل إلى 100 كم.

حصلت رينو داستر 2021 على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، و عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة يتوسطهم جنوط معدنية خماسية الأضلاع، وتتوسط المقصورة الداخلية للسيارة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر موديل 2021 :
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل H1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 288 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  H2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر  310 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل H3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 339 ألف جنيه.
تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور
تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور
تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور
تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور
تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور
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