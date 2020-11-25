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سيارات

الأسعار والمواصفات.. مقارنة بين سيارة رينو داستر وكادجار 2021 .. صور

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
الأسعار والمواصفات..
الأسعار والمواصفات.. مقارنة بين سيارة رينو داستر وكادجار
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صبري طلبه
منذ ظهور السيارات فئة الـ SUV استطاعت أن تستحوذ على قلوب الملايين حول العالم، لتتحوّل معظم الشركات الكبرى فى هذه الصناعة لتقديم هذه الفئة بحرص شديد، وعلى المستوى المحلي تشهد السوق المصرية للسيارات تنافسًا كبيرًا لنفس الفئة خاصة لدى الصانع الفرنسي العريق رينو، من خلال طرازي  داستر و كادجار. 

 يقدم "صدى البلد" مقارنة بين السيارتين الأكثر تأثيرا من رينو وهما داستر وكادجار. 

- رينو داستر 2021
زودت السيارة رينو داستر 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج طاقة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، معتمدة على منظومة الجر الأمامي.

بفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الثبات حتى تبلغ سرعة 100 كم/ ساعة، خلال 11.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كم.

ظهرت السيارة رينو داستر 2021 بتصميم رياضي وهيكل كبير، وحصلت مقدمة السيارة على مصابيح LED أمامية، وكاميرا خلفية مزودة بحساسات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، إضافة إلى عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة يتوسطهم جنوط معدنية خماسية الأضلاع.

تمتعت المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة بلغ قياسها 7 بوصة ، و ذراع تحكم الكترونية يمين مقود الحركة مسئول عن تشغيل الوسائط، وعدد 4 مكبرات صوتية.

تألقت أيضًا بالعديد من وسائل الأمن والسلامة مثل، الوسائد الهوائية  للمقعد الأمامي والسائق ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل  EBD ، و نظام Hill Start Assist المساعد على صعود الشواهق و التوازن الإلكتروني ESP.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر 2021:
الفئة الأولى 278.000 جنيه 
الفئة الثانية 302.000 جنيه 
الفئة الثالثة 336.000 جنيه 

السيارة رينو كادجار 2021 

زودت السيارة بمحرك 1200 سي سي "تيربو" يولد طاقة قدرها  130 حصان، وعزم دوران بلغ 205 نيوتن /متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن لـ كادجار أن تحقق قوة تسارع من وضع الثبات حتى تبلغ سرعة 100 كم في غضون 10.1 ثانية.

تمتعت السيارة بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة، والتي لم تختلف كثيرًا عن اصدار داستر، كما حصلت على  جنوط رياضية بلغ قياسها 17 بوصة، بالإضافة إلى مقدمة انسيابية بشبكات عريضة متدرجة وشبكات أسفل الصادم الأمامي تزيد من قدرة السيارة على التعامل مع حركة الهواء الديناميكية، و بمصابيح LED أمامية ومصابيح ضباب، بالإضافة إلى سبويلر خلفي أنيق، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة مدعمة بكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية الحركة، كما تمتعت المقصورة الداخلية بالعديد من انظمة التحكم والرفاهية.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو كادجار 2021:

الفئة الأولى VISION 2021 محرك 1200 CC تيربو بسعر 364.000 جنيه
الفئة الثانية  DYNAMIC 2021 محرك 1200 CC تيربو بسعر 399.000 جنيه
الفئة الثالثة  SIGNATURE 2021 محرك 1200 CC تيربو بسعر 424.000 جنيه
الأسعار والمواصفات.. مقارنة بين سيارة رينو داستر وكادجار 2021 .. صور
الأسعار والمواصفات.. مقارنة بين سيارة رينو داستر وكادجار 2021 .. صور
الأسعار والمواصفات.. مقارنة بين سيارة رينو داستر وكادجار 2021 .. صور
الأسعار والمواصفات.. مقارنة بين سيارة رينو داستر وكادجار 2021 .. صور
الأسعار والمواصفات.. مقارنة بين سيارة رينو داستر وكادجار 2021 .. صور
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