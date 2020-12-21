شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر

حل الفنان ماجد المصري ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري خلال ندوة نظمها له للتعرف على أحدث أعماله الفنية والتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة بالنسبة له.





وخلال وصوله إلى مقر صدى البلد لإجراء الندوة، واستقل الفنان ماجد المصري سيارته من نوع سيارة رنج روفر سبورت موديل 2018.





وتعتبر السيارة رنج روفر سبورت 2018 من افضل السيارات الاس يو فى ذات القوة المذهلة ، والعديد من عوامل الأمان والكماليات بخلاف قوة السيارة ومحركها القوي.





وتستمد السيارة رنج روفر سبورت 2018 قوتها من محرك 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر و قوة المحرك 340 حصان، وقوة عزم 450 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك إلى 6400 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الدفع الرباعي.





وتبلغ السرعة القصوى للسيارة: 209 كم / س ، و خزان الوقود بالسيارة يتسع إلى 105 لترًا ، و معدل استهلاك الوقود: 9.5 لتر لكل 100 كم ، و زمن التسارع والوصول من سرعة 0 الى 100 كم / ساعة: هو 7.2 ثانية ، بالإضافة الى ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات .





كما زودت عوامل الأمان الخاصة برنج روفر سبورت 2018 ، ومن بينها نظام الفرامل ABS ، و توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، مساعد الفرامل BA ، مكابح قرصية ، و مميزات امان أخرى.





ويقدر ثمن السيارة رنج روفر سبورت موديل 2018 ، الآن فى مصر بـ مليون و800 ألف جنيه.