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محافظات

في جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يقرر غلق عدد من الورش الحرفية والمقاهي المخالفة بطنطا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مفاجئة بمدينة طنطا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع عدد من الورش الحرفية غير الملتزمة بقرار الغلق الوارد في قرار وزير التنمية المحلية، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة بتلك الشوارع ، كما تم غلق وتشميع عددًا من المقاهي المتعدية على حرم الطريق ومصادرة كافة الإشغالات.


وفي ذات السياق قامت إدارة المرور بسحب رخص السيارات والمركبات المخالفة والمتسببة في تعطيل حركة الطريق.

وناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المواطنين الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية، وكذلك التزام المحال التجارية والمقاهي بعدم التعدي على حرم الطريق، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم ودون أي تهاون.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير والرصف الجارية بكلًا من : كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة ، ميدان المحطة ، محيط مسجد السيد البدوي وشارع الإسكندرية ، كما استمع  إلى شكاوى المواطنين ووجه على الفور بحلها.

شملت الجولة تفقد شوارع سعيد ، محب ، المعاهدة ، إسكندرية ، المحطة ، السكة الجديدة ، عمر زعفان ، كورنيش الإستاد، البحر، النحاس، النادي، ابن الفارض، الفاتح، الجلاء والطريق سريع من موقف الجلاء حتى موقف الجملة. 

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ عادل داوود والأستاذ محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا.

في جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يقرر غلق عدد من الورش الحرفية والمقاهي المخالفة بطنطا
في جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يقرر غلق عدد من الورش الحرفية والمقاهي المخالفة بطنطا
في جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يقرر غلق عدد من الورش الحرفية والمقاهي المخالفة بطنطا
في جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يقرر غلق عدد من الورش الحرفية والمقاهي المخالفة بطنطا
في جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يقرر غلق عدد من الورش الحرفية والمقاهي المخالفة بطنطا
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