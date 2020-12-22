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فن

مشاكل الشباب مع البطالة.. mbc تعيد عرض مسلسل صد رد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:32 م
مسلسل صد رد
مسلسل صد رد
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أحمد إبراهيم
تبدأ قناة MBC مصر، إعادة عرض مسلسل "صد رد" يوميًا بداية من "غد" الأربعاء فى تمام الثامنة مساءً، ويُعاد عرضها في الثالثة منتصف الليل.

يُناقش المسلسل الكوميدي "صد رد" بخفة دم الكثير من مشاكل الشباب وخاصة البطالة ضمن مواقف مضحكة وساخرة، حيث يسعي يوميًا "حورس"، و"كونو"، و"بكتريا"، للبحث عن فرصة عمل فى مهن لم يتعلموها أو يمتلكوا أي مهارات فيها مما يُسبب لهم الكثير من الأزمات والمواقف المحرجة.

يُشارك في مسلسل "صد رد" بالإضافة للنجوم علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة أس أس، عدد من الفنانين وضيوف الشرف منهم، محمد أنور، وأحمد فتحي، وبدرية طلبة، وسامى مغاوري، وعبد الله مشرف، وسحر عبد الحميد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هشام فتحي.
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