نبيل الحلفاوي محللا رياضيا: نروح فين جنب الدكتور طه إسماعيل

رد الفنان نبيل الحلفاوي على متابع يطالبه بالانضمام إلى استوديوهات التحليل الرياضي.









وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏نروح فين إحنا جنب الدكتور طه اسماعيل والكابتن وليد صلاح الدين والأساتذة حسن المستكاوي وخالد بيومي وغيرهم، احنا مشجعين هواة مش أكتر".









وكان أحد متابعي الحلفاوي وجه له سؤالا قائلا: " ‏‎مفكرتش مرة يا قبطان تبقي محلل ماتشات‎".









وينتظر نبيل الحلفاوي، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.















