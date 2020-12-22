هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن اليوم هو اليوم الثاني من فصل الشتاء جغرافيا والأجواء مازالت مستقرة والطقس يميل إلي الدفء خلال فترات النهار وفي الليل يتحول إلي برودة شديدة علي جميع محافظات الجمهورية.





وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن فصل الشتاء 3 أشهر وتتخللها حالات عدم الاستقرار، لافتا إلى أن هذه الأيام لا تحتوي إلا على شبورة مائية، وتظهر على مداخل ومخارج القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.





وأوضح محمود شاهين ، أن الحالة الجوية الآن مستقرة وستكون مستقرة فى الكريسماس وفرص سقوط الأمطار ستكون طبيعية علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وستكون أمطار متوسطة وغير مؤثرة. الكريسماسالأمطارالوجهأمطار



