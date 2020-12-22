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سيارات

قبل نهاية العام.. أسعار سيارات إم جي MG 2020 في مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف
زادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات السيارات، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى .

وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية  ، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

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وفى محاولة الخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر، يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.

ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية ام جي MG في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.

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ام جي 5
- اتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 216,990 جنيه
- اتوماتيك / COMFORT 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 237,990 جنيه
- اتوماتيك / LUXURY 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 254,990 جنيه

ام جي ZS
- اتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 254,990 جنيه
- اتوماتيك / COMFORT 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 269,990 جنيه
- اتوماتيك / فارهة 2021 بسعة محرك 1500  CCوبسعر 287,990 جنيه

ام جي 6
- اتوماتيك / STANDARD 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 284,990 جنيه
- اتوماتيك / COMFORT 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 299,990 جنيه
- اتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 314,990 جنيه
- اتوماتيك / LUX / RED INTERIOR 2021 بسعة محرك  1500 CC تربو وبسعر 319,990 جنيه

ام جي Rx5
- اتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 319,990 جنيه
- اتوماتيك / COMFORT 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 339,990 جنيه
- اتوماتيك / LUXURY 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 369,990 جنيه

ام جي اتش اس
- اتوماتيك / LUXURY 2021 بسعة محرك  1500 CC تربو وبسعر 400,000 جنيه
- اتوماتيك / LFC EDITION 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو  وبسعر 410,000 جنيه
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات إم جي MG 2020 في مصر
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات إم جي MG 2020 في مصر
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات إم جي MG 2020 في مصر
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات إم جي MG 2020 في مصر
قبل نهاية العام.. أسعار سيارات إم جي MG 2020 في مصر
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