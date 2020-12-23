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رياضة

هدف ميسي.. ملخص فوز برشلونة على بلد الوليد بثلاثية في الدوري الإسباني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق برشلونة فوزًا على فريق بلد الوليد بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب " نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وسجل المدافع الفرنسي "كليمنت لينجليت" هدف برشلونة الأول الدقيقة 21، وأضاف المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت ثانى أهداف البارسا، فى الدقيقة 35، بعد متابعته لعرضية الظهير الأيمن ديست. 

وفى الشوط الثانى نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى إضافة ثالث أهداف الفريق الكتالونى، بالدقيقة 65 من زمن اللقاء، ليصبح أكثر لاعب فى تاريخ كرة القدم، تسجيلا للأهداف بقميص فريق واحد، برصيد 644 هدفا.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 24 فى المركز الخامس، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذى يتصدره فريق أتلتيكو مدريد، برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد بلد الوليد، عند 14 نقطة، فى المركز الثامن عشر. 
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