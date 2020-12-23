شعبة السيراميك: قرار وقف استيراد السيراميك أنقذ 33 مصنعا من المنافسة غير العادلة مع المستورد

قال شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بـ وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 اشهر جيد، وهو استجابة للصناع، نظرا لما له من تأثير سلبى على الصناعة الوطنية، اضافة الى عدم احتياج السوق المحلى لاستيراد السيراميك.





وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أنه في لفترة الماضية عانى نحو 33 مصنعا للسيراميك من الكميات الواردة من الخارج، خاصة وأن المصانع تنتج ما يكفى السوق المحلى وما يتم تصديره.









وتابع قائلا : " السيراميك المحلى كان يعانى من رخص ثمن مثيله المستورد بالسوق الداخلى ، وهو ما أدى الى وجود منافسة شرسة بين الصناعة الوطنية والمستورد ، لافتا الى ان القرار جاء فى وقته حتى تستطيع الصناعة المحلية ان تتنفس".





واشار الى انه كان من الممكن أن يتم تطبيق القرار على السيراميك دون البورسلين، نظرا لأن إنتاج البورسلين فى مصر قليل جدا، لذلك يتم استيراده من الخارج، وهذا يفسر وجود منتج مستورد، وأغلب المنتج الموجود من البورسلين مستورد من الصين، لرخص سعر الخام هناك وكذلك سعر الطاقة.





وتابع رئيس شعبة السيراميك :" حققنا الاكتفاء الذاتى منذ سنوات، وتخطينا حجم الاحتياج المحلى ونتوسع فى التصدير، فإجمالى الطاقة الإنتاجية ل33 مصنع سيراميك يبلغ نحو 400 مليون متر سنويا، وحاليا ننتج 260 مليون فقط سنويا نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع، بسبب ما تعانية المصانع بعد ازمة كورونا ".





وأشار إلى أن القيمة المضافة فى صناعة السيراميك تصل إلى 90%، فهى صناعة شبه محلية 100%، وهى صناعة غير كثيفة استهلاك الطاقة، بعكس ما يتصور البعض، فنحن لسنا كصناعة الحديد أو البتروكيماويات، ونحن أكبر منتج للسيراميك فى الشرق الأوسط وأفريقيا.





وكانت أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907 ) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار إعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .





وقالت الوزيرة أن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم إستيراد السلع الإستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا ، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء إنتشار هذا الفيروس ، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.



