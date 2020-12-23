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فن

بإطلالة كاجوال.. هاجر أحمد تستعرض جمالها (صورة)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:50 م
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران

نشرت الفنانة هاجر أحمد، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.


وتألقت هاجر أحمد بإطلالة كاجوال مرتدية سترة أنيقة وتركت شعرها البني منسدلا  على كتفيها، وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


يُذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.


ويُعرض حاليا للفنانة هاجر أحمد مسلسل "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.


مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وهاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين.


وكان آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.


وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".


وتشتهر هاجر أحمد بدورها في مسلسل ” حكايات بنات “، مع نخبة من الفنانين الشباب منهم : ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، و أسماء جلال، وأحمد كرارة، و حازم إيهاب، و خالد منصور، و ليلى حسين، و محمد إبراهيم.


المسلسل من تأليف : ماريان هاني، و نهال سماحة، و أشرف على، والكتابة للناقد أحمد شوقي، و إخراج مصطفى أبو سيف.

بإطلالة كاجوال.. هاجر أحمد تستعرض جمالها (صورة)
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