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سيارات

نصائح للحفاظ على أبواب السيارة وأهمية تزييتها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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كريم عاطف
تعتبر أبواب السيارة من اهم العوامل التي تدل على شكل السيارة بأكملها، لكن في بعض الأحيان نسمع بعض الأصوات المزعجة من مفاصل الأبواب تجعلنا نشعر بان السيارة قديمة ومتهالكة.

عندما نفتح باب السيارة فوزن الباب بما فيه من مكونات مثل الزجاج وغيره يكون على تلك المفاصل التي تثبت الباب، لهذا فهذه المفاصل مهمة جدًا ويجب الحفاظ عليها.

وهناك طريقة تجعل أبواب سيارتك جديدة دائما، وهى التزييت في مواعيده المحددة، وأعراض تدل على ان مفاصل الأبواب تحتاج الى تزييت.

وزن الباب يكون بمثابة عائق امام المفصلات ومع الوقت يحتاج من حين الى اخر لتزيته، حتى يستطيع أداء عمله، وخلال السطور التالية نتعرف على مواعيد ونصائح حول التزييت.

أولا : علامات دالة على الاحتياج الى تزييت، فعند سماع صوت ضوضاء غير عادية عند فتح وإغلاق الأبواب، او صعوبة فتح الأبواب وإغلاقها مقارنة بالسابق فهذا يدل على بدا تلف المفاصل.

ثانيا: ويعتبر التزييت للمفاصل وتشحيمها، يساهم في الحفاظ على تلك المفاصل وتبقى الأبواب في حالة جيدة لمدة أطول كما نتجنب أصوات الضجيج التي تصدرها تلك الأبواب، فعندما لا تقوم بإصلاح هذا العطل سيؤدي الى تلف تلك المفاصل وحدوث كسر بها نتيجة لقوة الاحتكاك بها .

فمن الممكن يؤدي الى عدم إغلاق أبواب السيارة وتجد باب السيارة مائلة ما سيؤدي الى عدم إحكام إغلاقها وتسرب مياه الأمطار الى داخل السيارة والرياح أيضًا حيث في الشتاء ستعاني مع سيارتك بالخصوص.

اما عن الطريقة الصحيحة لعملية التزييت يجب ان تكون المنطقة المراد تزيتها جافة ثم نقوم بوضع الزيت في جوانب المفاصل، ثم بعد ذلك تحريك الباب فتحه وإغلاقه عدة مرات للسماح للزيت بالدخول الى الجوانب وتليين حركتها بالكامل .
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