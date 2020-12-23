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سيارات

للحصول على سيارة جديدة بدلا من القديمة.. اتبع هذه الخطوات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من  توافر واكتشافات الغاز  الجديدة في مصر مؤخرا.


وأضافت جامع، أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.


وفى ضوء ذلك ستطلق الحكومة البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فى بداية شهر يناير القادم، حيث سيتمكن مالكى التاكسي والميكروباص والملاكي التي مر عليها 20 سنة من استبدالها بسيارة أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.


وسيدفع المواطن السيارة القديمة كمقدم للسيارة الجديدة على أن يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، على أن يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.


وللاستفادة من مبادرة إحلال المركبات المتقادمة يقدم موقع "صدى البلد" خطوات الحصول على السيارة الجديدة:

1- لا بد من سريان رخصة القيادة عند التقدم بالطلب.

 2- يجب عدم وجود أي حظر على رخصة السيارة أو عقود مسجلة أو توكيلات.

3- استخراج شهادة بيانات للسيارة المرغوب فى استبدالها من وحدة المرور.

4- التوجه إلى مكان التخريد بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى لتقديمها والحصول على شهادة تخريد.

5- استلام شيك بعد تسليم السيارة وتخريدها، ويعتبر هذا هو المقدم للسيارة الجديدة.

6 – التوجه إلى أحد البنوك التي تم تحديدها في برنامج المبادرة وتقديم طلب قرض بنكي.

7- تحديد موديل السيارة واسم الشركة التي سيتم التعاقد من خلالها فى القرض البنكي

8- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة رخصة السيارة القديمة، فاتورة مرافق حديثة.

9- ثم توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك.

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