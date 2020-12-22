شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

أعلنت شركة لادا Lada الروسية لصناعة السيارات عن الانتهاء من تطوير نماذج جديدة كليا من مركبات Niva إحدى سيارات الدفع الرباعي الشهيرة في العالم داخل مصانعها في تالياتي .





وظهرت السيارة الجديدة من Niva Lada بواجهة أمامية جديدة كليا ، وشبك أمامي مميز لغطاء المبرد ، وممتصات صدمات بتصميم عصري، و تصاميم مصابيح أمامية وخلفية ومصابيح الضباب ، مختلفة عن مثيلتها التقليدية ، بالإضافة الى وغطاء للمحرك بخطوط تزيد من انسيابية الهواء.





بالإضافة الى حصول Niva Lada على لوح حماية معدني أسفل الهيكل لحماية المحرك وعلبة السرعة من الصدمات أثناء التنقل على الطرق الوعرة ، و حوامل معدنية أعلى السقف مخصصة لنقل الأمتعة والحقائب الكبيرة .





ويأتي هيكل Niva Lada بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 180 سم، وارتفاعه 165 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 245 سم.





وتستمد السيارة Niva Lada الجديدة قوتها من محرك بنزين بسعة 1.7 ليتر يولد عزما يعادل 85 حصانا، وبعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات ، وحصلت على نظام دفع رباعي يوزع عزم المحرك على العجلات الأربع، وجهزت بنظام قيادة خاص للحركة على الطرق الوعرة .



